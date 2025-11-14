網站驚見「上海市區公所」 北市社會局提告！高嘉瑜反擊：民眾連提問都不行？

民進黨前立委高嘉瑜接獲投訴，北市敬老禮金申請網站出現「上海市」字樣。翻攝臉書



台北市重陽敬老禮金網頁遭指掃描後竟跳出「上海市區公所」字樣，引發議論。前立委高嘉瑜日前貼出截圖質疑是否出現駭客入侵或廠商疏失，北市社會局強硬否認稱「有心人士利用翻譯設定混淆視聽」，表示已向警方報案，局長姚淑文今（11/14）日甚至表示要「告到底」要求高嘉瑜道歉。對此高嘉瑜反擊表示，這是很多民眾掃描後發現的真實狀況，並非刻意抹黑，北市府不馬上著手處理、向Google反應，反而要對無辜市民提告，痛批市府心態傲慢。

高嘉瑜13日發文指出，有一名長輩掃描公所公文QR code後，手機畫面跳出「上海市區公所」字樣，「『四邊包繩不打洞』翻版又來了！雙城論壇還沒辦，台北市竟已變成上海市」，她認為即使社會局網頁已經更正，但台北市政府還是應該說清楚，為什麼台北市會變成上海市？

北市社會局表示，後台系統經查查無「上海市區公所」字樣紀錄，截圖內容並非事實。社會局認為，有心人士可能利用Chrome自動翻譯或刻意後製，模糊視聽並損害市府聲譽，因此決定提告。

但高嘉瑜反擊，長輩是「手機直接掃描」就看到該字樣，與翻譯語言是否設定為俄文無關，北市府的回應說明「他們根本沒有真正了解問題的所在，也沒有考量到年長者使用手機的經驗以及可能會發生的狀況！」跟是不是設定俄文一點關係都沒有，更不是有心人刻意為之。她認為北市府應該要提醒市民或盡力避免這樣的情況，而非將發現問題的民眾都當成「有心人士」。

高嘉瑜也指出，不只北市社會局，今年3月就有網友發現，點進台北市警局系統竟然會跑出「北京市政府」字樣，重複刷新狀況依舊，起因也同樣是Google自動翻譯系統的問題，導致機關署名就會出錯，「確實有許多民眾遇到這樣子的問題，這些民眾都不是『有心人』、更不是『刻意為之』或『偽造文書』！」

高嘉瑜直言，民眾看到政府機關網頁出現「北京市」、「上海市」等字樣，直覺反應就是詐騙網站或者是駭客入侵，這些都是正常反應。但當時的北市警察局知道要跟Google反映，並排除相關漏洞，為何台北市社會局不立刻跟Google反映，反而是對無辜民眾提告？

