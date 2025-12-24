網籲「101跨年光雕不宜舉辦」 董座賈永婕正面回應

101董座賈永婕。(圖/FB@賈永婕的跑跳人生)

台北車站、捷運中山站19日發生恐怖攻擊事件，包含兇嫌在內，共釀成4死11傷的悲劇。然而，隨著年尾將近，台北101董事長賈永婕在社群宣傳台北101跨年光雕首映，被網友勸不宜舉辦類似活動。對此，賈永婕留言回應。

賈永婕曾是藝人，現為台北101董事長。她上任後，經常在追蹤數74萬的個人臉書粉專宣傳台北101的活動，進而提高曝光度。23日下班時間，賈永婕發文提醒當天晚間7點半，台北101有跨年光雕首映。

不過，有網友標記賈永婕的帳號，留言呼籲：「目前國難當前實不宜舉辦類似活動」，釣出賈永婕回覆：「不會要正向思考。」其他網友支持她的看法，留言：「社會正常的工作與生活是維繫社會正面的力量，不能讓惡人得逞助長惡行」、「所以此刻最好封城禁止外出？若社會被壞人打擊而停擺，某程度正是他們行為要的效果。」

網勸暫停大型活動，101董座賈永婕回應。(圖/FB@賈永婕的跑跳人生)

北捷恐攻案人心惶惶，不少網友希望全台跨年停辦，避免憾事重演。賈永婕20日對此表示：「我相信政府的維安能力。」以現階段來說，她認為最重要的任務就是實踐身為101董事長的所有工作，「我會把跨年煙火、光雕精采呈現，一起迎接跨年。」

作家苦苓也力挺跨年活動照辦，「大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊」。不過，他提醒大家要比以前更有警覺心，不要一直低頭滑手機，免得沒即時察覺身邊出現的異狀。

