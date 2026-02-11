網紅七寶媽爆懷第八胎！候診區目擊者：整間都在討論

爭議網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」陳珮芬再度成為話題焦點。今日有網友在社群平台Threads發文爆料，稱這位七寶媽已懷有第八個孩子。該貼文在短短兩小時內吸引近七萬次瀏覽，超過千人轉發。

根據現場目擊者描述，當時在產檢候診區先看到七個孩子，隨後看見陳珮芬夫婦現身。目擊者表示，看見陳珮芬手持媽媽手冊，待他們離開後，整個候診區的家長都在討論此事。該名目擊者激動表示，自己抓著身旁丈夫確認所見情況。

網友對此消息反應強烈。許多留言表達震驚，有人質疑是否要湊滿十二星座，也有網友提及過去陳珮芬曾表示喜歡嬰兒，以及其長子曾在生日時許願母親不要再生育的往事。部分網友批評她將照顧責任轉嫁給年長子女。

陳珮芬過去爭議不斷。去年四月因在直播中對資源班學生發表不當言論，引發輿論撻伐，多家合作廠商宣布終止合作。此前她還曾在懷孕期間登山導致山友受傷、揹著嬰兒滑雪未做防護措施，以及違法導購氣喘噴霧等事件。

二〇二一年，陳珮芬在商業山林活動中，於孩子面前生吃山羌肝臟。二〇二二年十一月，她懷著第七胎時揹老六參加滑雪活動，自己全副武裝，但嬰兒卻無任何護具，遭社會局認定違反兒少法，被要求接受親職教育輔導課程。

二〇二三年四月，她挺著孕肚攀登志佳陽大山，被山友指出二〇二一年懷孕登山時曾發生骨折意外，導致救援山友受傷。事件延燒八天後，陳珮芬發表千字文道歉。

在資源班爭議後，陳珮芬關閉臉書及Instagram帳號，轉戰中國社群平台小紅書，以產後瘦身成功的形象重新活動。如今傳出懷有第八胎的消息，再度引發社會關注與討論。

