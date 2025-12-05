網紅不等於學渣…12歲「入坑」百萬網紅21歲上岸保研北大
近日百萬粉絲網紅萱萱在社交平台上發長文，自述從12歲的初代網紅上岸北京大學的過程；她在文中說，進入自媒體的第二年就遭網暴，批評她唱歌是「大眾音」、「怎麼看你都不順眼」等，讓她決定花10年打破「網紅=學渣」的刻板印象，但即使已保研北京大學，惡評依舊不斷，如今她只想從惡評中剝離出來，「希望自己多做一些自己喜歡的事情，不要被外界的聲音裹挾」。
據極目新聞報導，近日，「用一篇長文來介紹我自己」在網路中成為熱點話題。12月3日，萱萱通過個人社交媒體帳號「Angel萱萱ia」以「一個初代網紅上岸北大的自述」為題，講述了她從12歲成為初代網紅到21歲保研北大接近10年的成長經歷。
文中說，2004年，萱萱出生在寧夏銀川。12歲那年開始她把視頻發到網上，第一條視頻就收穫了5000多個讚。2016年，萱萱「入坑」互聯網的第一年就在美拍擁有了10多萬粉絲。2018年，萱萱在美拍的粉絲量達到了70萬，再加上其他平台粉絲量，她已經成為坐擁百萬粉絲的網紅。
關注度提升給萱萱帶來的，不僅有掌聲，還有一些帶有惡意的評論。她說，比如她發了一條唱歌視頻，就收到「大眾音，跑調，聲音作出來的」。「怎麼看你都不順眼，我不是有意的，我只是實話實說」等。最終她只能將這些惡評出現的原因歸結於「自己不夠優秀」。為了打破這類評論者的刻板印象，萱萱開始長達10年的自我證明。
「有人說『入坑』互聯網耽誤學習？我考班級第一。有人說普通初中競爭壓力低？我考入銀川一中。有人說我考不上好大學？我考入上海財經大學。有人說我憑藉地域優勢才考進上海財經大學？我保研北大」。萱萱表示，自己將「惡評」化為學習的動力，考入上海財經大學數學系後，成績基本保持在第一名，後來拿到了研究生推免資格。2025年9月25日，萱萱收到了來自北京大學匯豐商學院擬錄取的通知。
「遇到惡評我很難過，但我不想認輸，也不想讓喜歡我的人失望，所以我想著我得做出點成績來，我要回擊，我要讓討厭我的人知道，你們不看好的那個小女孩，現在很厲害」，她說。不過，萱萱說，她以為回擊完網友就會停止了，「但沒有想到，每個階段都有每個階段的惡評」。
萱萱的自述文今登上了微博熱搜，不少網友還是惡評不斷：「這誰？莫名其妙的」，「MCN又發力了」，「又是哪個公司買的熱搜，下一步帶貨了？」也有網民肯定她的努力：「我知道她，小時候在美拍來著，確實是個小學霸」。
