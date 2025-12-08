網紅仲介海外醫美涉違法 石崇良：要求衛生局嚴格查處

媒體報導有網紅利用社群平台推廣海外醫美手術，舉辦仲介說明會，並高額抽成收取服務費。衛福部長石崇良今天表示，不鼓勵民眾透過仲介前往海外進行醫美，醫療本身具有一定風險，若出問題將難以立即獲得適當協助，且仲介行為本身就屬違法，將要求仲介所在地衛生局嚴格查處，掌握醫美仲介實際情況。

網紅仲介海外醫美惹議，衛福部長石崇良（圖）8日表示，不鼓勵民眾透過仲介前往海外醫美，國外醫療狀況難以掌握，往往無法立即獲得適當處置。（中央社）

《鏡週刊》報導指出，有網紅利用社群平台推廣海外醫美手術，拍攝影片吸引粉絲，還舉辦仲介說明會，高額抽成招募業務，並向客戶收取名為「服務費」的代辦費。許多民眾經介紹前往上海進行整形手術，但術後出現問題，必須兩地奔波，面臨各種後遺症卻無處求助。

石崇良今天出席台灣臨床試驗中心聯盟成立大會，會前接受媒體聯訪，被問到網紅仲介海外醫美爭議，他表示，政府並不鼓勵民眾透過仲介前往海外就醫，無論目的地是哪個國家，國外醫療狀況難以掌握，醫療本身就具有風險，一旦出現問題，往往無法立即獲得適當處置。

石崇良強調，若任何單位在國內從事海外醫療仲介，都可能涉及違反《醫療法》中針對非醫療機構不得為醫療廣告的規定，仲介行為已違法，主管機關會要求仲介所在地的衛生局進行嚴格查處。

石崇良呼籲，民眾不應接受這類仲介服務，因為風險相當高。至於台灣醫美仲介現象是否普遍，仍須由各地衛生局調查，才能掌握實際情況。