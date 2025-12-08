網紅仲介海外醫美爆糾紛 石崇良：嚴查違法

有週刊報導網紅仲介中國上海醫美，爆發多起醫療糾紛。對此，衛福部長石崇良今天(8日)上午出席活動時受訪表示，仲介海外醫療已違法，衛福部將請地方衛生局嚴查；他並強調，仲介醫療風險高，呼籲民眾不要接受相關服務。

跨境醫療亂象叢生，有週刊8日披露某網紅在社群平台上拍片行銷中國醫美，並舉辦仲介說明會，吸引不少粉絲趨之若鶩，卻爆發多起醫療糾紛，受害者求助無門。

衛福部長石崇良8日上午出席活動時受訪表示，仲介海外醫療已違反「醫療法」中有關「非醫療機構不得為醫療廣告」的行為，衛福部將請所屬衛生局嚴查。

石崇良說，醫療行為都有風險，民眾若經由仲介在國外從事醫療行為，相關情況難以被掌握，萬一發生狀況恐無法獲得及時救助，風險相當高，他呼籲民眾不要接受相關服務。