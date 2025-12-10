網紅仲介「海外醫美」掀糾紛！石崇良：屬違法 衛福部將嚴查

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】出國做醫美逐漸形成風潮，卻不時有醫療糾紛傳出。近期媒體報導，有網紅成立醫美仲介團隊，自稱協助上千女性赴中做醫美，但有民眾出現術後眼部嚴重腫脹，遭團隊卸責、求助無門。衛福部石崇良部長表示，從事醫美仲介本身即違法，衛福部將嚴查，因海外醫療行為風險無法掌控，也不鼓勵民眾接受類似的醫美仲介服務。

網紅仲介中國醫美 民眾稱術後腫脹求助無果

《鏡週刊》日前報導，一粉絲數達40萬的網紅，經常透過社群平台宣傳中國醫美仲介服務，並自稱服務客戶已達上千、每月執行百台手術。近期卻有民眾向媒體投訴，自己花費近12萬元，到上海進行眼部醫美手術，術後下眼瞼出現嚴重腫脹。該網紅和醫師推稱是她過去曾施打玻尿酸、體質「萬中選一」造成，民眾在當地輾轉求助無門，只好無奈回台尋求醫療協助，經診斷為「雙側下眼瞼整形手術後，併發異物留存及肉芽腫生成」。

針對上述案件，石崇良部長回應指出，海外醫美情形無法掌握，而醫療行為都存在一定風險，一旦在國外發生意外狀況，恐無法獲得及時的求助、風險不確定性更高，因此無論是前往哪一個國家，基本上都不鼓勵民眾接受類似的海外醫美仲介服務。

石崇良部長進一步說明，任何單位在國內進行海外醫療仲介，都將涉及違反「醫療法」中有關於「非醫療機構不得為醫療廣告」相關規定；從該案來看，從事仲介行為本身就屬違法，衛福部將對此啟動調查，並以仲介單位所在縣市的主管機關負責。至於全台共有多少家海外醫美仲介，石崇良部長表示也需要待各地衛生局調查，再做統整。

