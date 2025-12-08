網紅仲介「跨境醫美」出事了 石崇良：已違反醫療法將嚴查！

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

根據週刊報導，近日有民眾在網紅介紹下到上海跨境醫美，但術後眼睛發生腫脹、還釀成多項後遺症。衛福部長石崇良今（8）日上午受訪時指出，衛福部對於仲介到海外的醫療行為，無論到哪個國家都不鼓勵，且此舉涉及違反醫療法，將請衛生局嚴查。

（圖／記者盧逸峰攝）

石崇良強調，衛福部一向都不鼓勵國人仲介到海外接受醫療，且國外醫療品質難以掌握，若發生狀況恐無法及時處理。

針對醫療仲介的行為，石崇良也解釋，已違反醫療法中「非醫療機構不得從事醫療廣告」相關規定，無論任何單位，若在國內從事仲介行為就是違法，將請地方衛生局嚴查。

《鏡週刊》報導指出，網紅洪洛妍非法仲介民眾到上海跨境醫美，但術後發生問題，投訴人花了11萬元從事眼部醫美，但術後眼睛發生腫脹狀況，執刀醫師卻說是因為體質「萬中選一」，最終無法善後，返台後被三總診斷出雙側下眼瞼併發異物留存及肉芽腫生成，承受多項後遺症。

