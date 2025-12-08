網紅仲介「跨境醫美」出事 衛福部長喊嚴查！行為已違法 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

媒體爆料，國內有知名網紅非法仲介民眾跨境到上海進行醫美手術，卻衍生多起醫療糾紛。衛生福利部部長石崇良今（8）日回應媒體詢問，強調此舉已涉及違反《醫療法》，仲介行為本身就是違法了！會請衛生局去嚴查，也要呼籲民眾不要接受這種服務，因為國外醫療行為風險相當高。

根據《鏡週刊》報導，在IG、抖音平台擁有超過40萬粉絲的網紅洪洛妍，宣稱在上海創立「LN團隊」，仲介民眾前往進行醫美手術，事後有多名民眾術後發生問題，求助無門，只能返台尋求醫療幫助。

石崇良上午出席「台灣臨床試驗中心聯盟成立大會」，會前接受媒體聯訪時，也被問到相關議題。

石崇良表示，我們對於仲介到海外、不論到哪一個國家去做醫療這件事情，基本上都不鼓勵民眾接受這樣的仲介，因為在國外的醫療情形無法掌握，而醫療都是有風險的，萬一發生狀況時 ，恐怕無法得到即時的救助。

石崇良說，從事仲介的機構，無論哪一個單位，在國內都已涉及違反《醫療法》，非醫療機構不得為醫療廣告行為，仲介行為本身就是違法了，會請衛生局去嚴查，也要呼籲民眾不要接受這種服務，因為具不確定性，風險相當高。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

