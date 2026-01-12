社會中心／黃恩琳、張皓宇 新北報導

手機放在家，竟然也被偷！受害者是在IG擁有17萬粉絲的網紅情侶檔「HZ赫茲九乘九」，他們位在新北市中和地區的住家，被宵小闖入，偷走客廳的手機，他們一發現後，馬上報警，嫌犯因為不熟悉手機操作，還撥電話給他們，最後，情侶檔透過「尋找」功能找到被丟棄的手機，但嫌犯還在逃逸。

手機放在家，竟然還能被竊賊盯上。

他們是網紅情侶檔「HZ赫茲九乘九」，平常以拍攝情侶日常為主題，IG吸引17萬人追蹤，這回遇到恐怖經歷。8號凌晨3點多，他們位在新北市中和區的住處門沒關好，嫌犯乘隙而入。

廣告 廣告





網紅住家遭闖空門！ 手機被偷靠這招找回來

網紅住家遭闖空門手機被偷（圖／民視新聞）









嫌犯不熟iPhone操作，還撥打電話給他們，最後網紅情侶檔透過這方式找到手機。

後來在警方陪同之下，情侶檔沿路尋找、左看右看，最後在住家400公尺外的路邊垃圾桶找到了。





網紅住家遭闖空門！ 手機被偷靠這招找回來

網紅住家遭闖空門手機被偷（圖／IG hz_9x9）









律師李育昇表示，本件嫌犯是侵入他人的住宅來偷取他人的物品，會構成刑法的加重竊盜罪，依法要處六個月以上五年以下的有期徒刑得併科50萬元以下的罰金。

目前警方已經鎖定這名男子，全力追捕中。





原文出處：網紅住家遭闖空門！ 手機被偷靠這招找回來

更多民視新聞報導

苗栗頭份驚傳槍響！黑色休旅車遭尾隨攻擊 駕駛受傷送醫

營區變賭場「爽玩拉霸」！2阿兵哥「遭憲兵抓包」下場慘了

女員工控遭老闆利用權勢性侵 DNA結果出爐結局神逆轉

