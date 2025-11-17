網紅倒一片、案子纏身？ 沈伯洋：藍白合為黃國昌政治續命稻草

民進黨立委沈伯洋。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨新任主席鄭麗文近日接連與美國、澳洲及歐盟等多國使節接觸，引發外界關注，是否意味國際社會對國民黨路線的審視重新啟動。對此，民進黨立委沈伯洋今（17）日受訪表示，國際對國民黨過往行為及鄭麗文路線仍存疑慮，因此希望了解其下一步在國防與國安上的政策方向，「這在外交上十分正常」。

至於傳出藍白兩黨主席本週將展開會談，沈伯洋直言，這對民眾黨主席黃國昌十分重要，「因為現在跟他有關的網紅一一中箭落馬，自己也有很多案子在身上，他急於透過藍白合延續自己在2026甚至2028的政治生命」。

廣告 廣告

但沈批評，黃國昌心思完全不在國安議題，相關法案更在立院被民眾黨一再擋下，「對台灣最重要的是國安和對中關係，他卻沒有放在心上」。

此外，針對鄭麗文被視為傾統派路線，是否恐影響黃國昌未來布局，沈伯洋指出，民眾黨在許多與國安相關的法案封殺上比國民黨更為激進，包括支持允許中國籍配偶可擔任立委等，「民眾黨現在跟泛藍已沒有太大差別」。

沈伯洋強調，鄭麗文使國民黨往急統派靠攏，但民眾黨與其合作毫無阻礙，「只是不少民眾黨支持者不希望政黨往統派方向偏移，希望能拉住黃國昌的行為」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

批在野黨《財劃法》修正讓總預算無法編列！卓榮泰嗆：會全面迎戰

繼政大後 黃國昌再受邀東吳政治演講 網狂酸：不忍苛責、可以不報名就參加嗎？