網紅光環破滅？網紅「橙子姐姐」涉詐騙遭柬國收押 落網照曝光震撼網友

張慕澄遭柬埔寨警方拘提時素顏現身，神情憔悴，與其平日在社群媒體上的光鮮形象形成強烈對比。（圖／翻攝自柬中時報、「橙子姐姐」抖音）

在中國抖音擁有約12萬粉絲的知名網紅「橙子姐姐」，本名張慕澄（Zhang Mucheng），近日被證實已於11月13日遭柬埔寨警方逮捕，並被依涉嫌網路詐騙及非法跨境人口販運罪名羈押於金邊白梳監獄。消息曝光後震驚外界，因其先前以「失聯」身分被廣泛尋找，如今案情反轉引發輿論熱議。

根據《柬中時報》與多家東南亞媒體報導，張慕澄被捕時的現場照片也隨即被媒體曝光。照片中她身穿黑色上衣，素顏現身，眼神呆滯、表情冷漠，與她在社群平台上經常展現的光鮮形象形成強烈對比，引發中國網友驚訝直呼「她是誰？」、「完全變了一個人」。

廣告 廣告

現年26歲的張慕澄於11月初前往柬埔寨西哈努克港探望男友「龍哥」，原訂13日返國，未料自12日起便與家人失去聯繫，手機關機且未有入境中國紀錄，男友「龍哥」也同步失聯，引發關注。家屬其後透過抖音、微博發出尋人啟事，並聯絡中國駐柬埔寨大使館與外交部協尋，眾多網友與網紅也加入協尋行列。

然而最新調查指出，金邊初級法院已對張慕澄提出正式起訴。根據法院調查法官的羈押令，她涉嫌在2025年10月至11月間參與多起網路詐騙活動，並與犯罪集團勾結，進行跨境人口販運。法院依《打擊人口販運與性剝削法》第11條，以及《刑法》第377條與第380條，裁定對其羈押，並於15日簽發正式命令，將其收押至白梳監獄等待審理。

據報導，部分詐騙資金疑似曾匯入張慕澄名下銀行帳戶，使她成為共犯。此外，網友質疑其男友「龍哥」身分，儘管對外自稱在西哈努克港經營飯店，但當地為電信詐騙重災區，此次案件是否牽涉更大規模犯罪網絡仍待當局釐清。目前張慕澄仍在柬國羈押，後續是否擴大偵辦或有其他共犯被捕，將持續受到關注。

「橙子姐姐」過去在抖音分享日常生活，常以妝容精緻、笑容親切的形象出鏡，未料涉嫌網路詐騙及非法跨境人口販運罪名羈押於金邊白梳監獄。（圖／翻攝自「橙子姐姐」抖音）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

持槍歹徒闖店打劫！5歲妹「暖遞棒棒糖」逆轉救父感動全球 背後真相曝

朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆