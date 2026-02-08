網紅八炯怒告恐嚇犯！開庭驚見「拖老帶小」心軟 檢察官1句話全場靜了

實習記者藍子瑄／台北報導

反共網紅八 因遭恐嚇提告，親赴彰化開庭，庭上檢察官一句嗆聲引發網友熱議。（圖／翻攝自八炯社群）（圖／翻攝自八炯YouTube）

反共網紅八炯長期拍片揭露中共黑歷史，卻因此遭網友恐嚇揚言殺害，最終不忍提告。案件近日於彰化地方法院開庭，八炯親自到場，卻目睹恐嚇者「拖老帶小」出庭，一度心軟；不過檢察官當庭一句嗆辣質問，讓現場氣氛瞬間凝結，也引發網友熱議。

八炯事後在社群平台分享，這次遠赴彰化開庭，就是「想親眼看看恐嚇要殺我的人長怎樣」。然而，當天被告現身時，竟是一名單親父親，帶著年幼女兒、高齡母親到庭，讓八炯一度心軟，直言「又害我心軟了，不過公訴罪我也沒辦法」。

不過，庭上氣氛並不寬容。八炯透露，檢察官當場語氣相當犀利，直接質問被告：「你帶女兒來，是來看你恐嚇別人嗎？」一句話讓現場瞬間凝結，也被不少網友大讚「夠嗆辣」。

消息曝光後，引發大量網友熱議，不少人直言類似情況早已司空見慣，「到和解時都是拖老帶小博同情」、「在網路上敲鍵盤都很大聲，一到法庭上就開始打悲情牌」、「恐嚇別人的時候，怎麼不想想自己的老母親跟女兒？」也有人認為，「反正早晚會再犯，早點讓他理解法律怎麼運作也不錯。」

電影《世紀血案》爆抵制！魏筠沉痛揭46年傷痛：竟想抹黑栽贓

