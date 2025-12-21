網紅公布錄音揭中共開月薪148萬招募批評台灣 「再讓中天轉一下」

中國知名軍事博主「徐某人」18日在X平台放出音檔，驚天爆料過去受到中共情報單位人士派出的「中間人」招募，在網路打輿論戰攻擊台灣。 圖：翻攝X（前推特）

[Newtalk新聞] 海外中國軍事網紅「說真話的徐某人」18日在社群平台X（前推特）公布一段錄音檔，直指中國網紅「落日海盜」去年9月嘗試招募他為中共做外宣。錄音對話顯示，「落日海盜」自稱中共解放軍中間人，向徐某人開出每月4萬歐元（約新台幣148萬元）高薪，要他批評台灣軍事不足，讓台灣人喪失信心。

此事爆發源起於一起中國人偷渡事件，徐某人在X上與X帳號為「bright_hawkins」的「落日海盜」立場不同起爭端，不料，徐某人18日直接爆料，「落日海盜」就是中共體制內情報單位人士的「中間人」，更放出一段去年「落日海盜」招募他時的對話錄音，音檔長達43分鐘。

徐某人19日晚間進一步在其Youtube帳號公布未消音的43分鐘錄音檔，兩人對話內容涉及多名中外網紅。錄音檔公布後，「落日海盜」旋即刪除所有社群帳號未發聲。「說真話的徐某人」社群帳號IP顯示在義大利，發表內容以國際軍事議題為主，因為挺台灣不時獲得台媒轉發。他在X帳號自我介紹寫下「驅逐馬列，恢復中華； 反川反共，拯救世界。」

根據錄音檔，網名「落日海盜」的中國男子自稱是中共軍方中間人、早年曾在北京市公安局情報偵蒐輿情處任職。落日海盜宣稱，已在日本、義大利、美國費城吸收多名網紅，領域涵蓋音樂、旅遊、美食與汽車，要求他們「宣傳中國傳統文化美好」。因為宣傳中國傳統文化美好也是「主要任務」之一，

落日海盜表明，之所以找上徐某人，是因為徐某人曾做過一期如何攻台的節目。只要徐某人講講台海戰爭，台灣軍事議題的不足，攪亂台灣內部對自己防禦信心的不足，他就可以體面拿去向上面交差，最好讓節目「再讓『中天』轉一下」。只要徐某人在海外中文社區保持中立客觀，就足以對台獨進行一種殺傷和震懾。

落日海盜告訴徐某人，「潤物細無聲」（不張揚、不顯露、溫和地產生深遠影響）是這次上面定的調子。徐某人反問，那就不是只做一兩期節目的意思，肯定要一個長期的規劃是吧？落日海盜接著向徐某人開價，提供每個月4萬歐元，他聲稱自己從中抽3成。

對於徐某人提問「邊界」在哪裡？落日海盜回答「小罵大幫忙」並指出，可以小罵共產黨，偶而罵一點是可以的，但中共總書記習近平是絕對不能罵的。另外一名知名博主「小島大浪吹」就是被招募的博主之一，是「別的系統」招募，黨還覺得他「罵太多了」，可見組織相當龐大，更有不同體系。

落日海盜也提到，在俄羅斯侵犯烏克蘭所引發的烏俄戰爭方面，組織對於烏克蘭的了解還有所不足，希望徐某人除了協助外宣，還要對烏克蘭做一些客觀的評述，到時提供給組織「內參」。徐某人如果做烏克蘭不足的內容，本身也容易打擊到台灣軍力的自信，這也是外宣的工作。

落日海盜最後提及X平台中國第一網紅「李老師不是你老師」，並稱呼他為「高層級博主」。落日海盜指稱，跟這種博主就不可能談合作，組織知道徐某人跟同在義大利的李老師在一起又很接近。落日海盜向徐某人暗示：「萬一哪一天拿李老師開刀的時候，這條子到你家，然後你也可以說一句：都是自己同志…起碼別讓父母擔心受怕。」

此外，落日海盜還慫恿徐某人，就算接了工作，拿了錢，也不算給組織幹活，身家也「乾淨」。徐某人則問：「不怕我反手就給你公布出來？」，落日海盜則回應，聯繫任何網紅都有一定風險，但他「相信你的人品，你不會賣我，認為自己沒害過徐某人，兩人也都互相清楚對方隱私」。

