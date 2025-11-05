網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號

玉米泉哥自爆有粿粿、范姜彥豐的獨家爆料，卻讓網友暴怒。翻攝IG@meigo.c

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」

玉米泉哥發文表示，粿粿跟范姜彥豐工作時再三保證：「會幫忙處理通告、會把薪水算好、工作室透明、連 37 元都會記帳。」雖然工作室有記帳卻沒有給范姜彥豐薪水，「薪水？通告費？別鬧了，那根本沒影。粿粿的工作室一毛都沒給！數十萬就這樣到現在都沒下落。」他控訴粿粿在外演夫妻恩愛，但真正事業起飛的卻只有女方，「還要演什麼『我很有錢我都在養范姜』這種台詞？」

玉米泉哥的爆料引發眾怒。翻攝threads＠bird.caged

玉米泉哥怒嗆粿粿：「拜託，當初如果范姜家底不夠硬，你會嫁？別裝清高，大家都不是第一天做人。」他也表示，粿粿自己去和週刊爆料，沒想到都談好了卻臨時放鳥，「週刊直接臉綠、轉頭找徵信社處理。大尺度照就是這樣噴出來的。現在還在裝沒事、裝受害、裝雲淡風輕。」他強調自己手上的爆料不只一點，卻沒有更近一步說明，立刻引發大批網友怒火，覺得他在耍人。

玉米泉哥的發文內容被轟是詐騙。翻攝threads＠bird.caged

對此，玉米泉哥強調，現在范姜彥豐和粿粿要上法院，不能說太多，但他會再和范姜彥豐約時間「採訪」，「做文章本來就有喜歡有人討厭，且我在此重申我是真的有被人生威脅，這個沒有在開玩笑的，也沒有人會拿這個開玩笑。」然而再多說法仍無法平息外界怒火，網友紛紛表示：「比起粿粿范姜我覺得你比較像詐騙」、「果然很爛，沒料就不要在那邊泉」、「準備這種爛炸的東西，真別浪費人家時間欸」。



