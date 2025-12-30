網紅出軌詐單身／賓賓哥涉逃稅人設大崩壞 隱瞞已婚！身旁還有紅粉知己

賓賓哥近來爭議不斷，再度被爆料隱瞞已婚，身邊卻有紅粉知己，更被檢舉逃漏稅。（翻攝自江建樺臉書）

在TikTok上擁有近70萬粉絲的網紅「賓賓哥」近來被指斂財、高價賣佛牌、在學校直播爭議不斷，又有他過往的粉絲讀者向本刊爆料，賓賓哥除了謊報年齡還隱瞞已婚身分，身邊更常帶著一名和他關係匪淺的女子，兩人不僅常共穿衣物，還會佩戴情侶飾品，賓賓哥的粉絲們都在群組裡尊稱該女子為「大嫂」。

網紅賓賓哥拍攝影片，不少支觀看次數都破五百萬，臉書也有62萬人追蹤；他總是穿短袖T恤、配印有「泰霸團隊」的背心，下半身則是名牌短褲搭夾腳拖。而除了私生活被放大檢視，另有讀者質疑賓賓哥賣佛牌年營業額超過上億元，卻有逃稅嫌疑，而且已向國稅局檢舉。

廣告 廣告

賓賓哥在TikTok已有近70萬粉絲，都在上面分享他公益直播的影片。（翻攝自TikTok）

今年5月，賓賓哥曾在探訪一位弱勢阿嬤的影片中，被阿嬤問到年紀，他回說自己34歲，阿嬤聽聞，當場還誤會他是34年次，但據他的粉絲向本刊爆料，賓賓哥實際年齡已經43歲，而且早有結婚多年的老婆。

賓賓哥的購物粉絲群組裡，粉絲都知道寶爺（前）這號人物，並稱她為「大嫂」。（讀者提供）

回應

本刊詢問賓賓哥回應，至截稿前都未有回應。

更多鏡週刊報導

網紅出軌詐單身1／已婚賓賓哥「紅粉知己」身分曝！ 她一出聲粉絲全喊「大嫂好」

網紅出軌詐單身2／前員工檢舉賣佛牌涉逃漏稅 賓賓哥遭爆1個月沒買逾5萬就踢群