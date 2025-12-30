網紅出軌詐單身1／已婚賓賓哥「紅粉知己」身分曝！ 她一出聲粉絲全喊「大嫂好」

賓賓哥（右）和寶爺（左）不時會穿情侶裝上鏡。（讀者提供）

粉絲指出，曾宣稱自己單身的賓賓哥，早已是人夫，正妻偶爾也會現身在活動上，但他身邊卻有另一個女紅粉知己，大家都稱她為「寶爺」，也不時會在粉絲群組裡高調發聲，為賓賓哥打理事務，而大家都知道這號人物，只要她一出聲，粉絲們就會說「大嫂好」。

此外，常常在活動上可以看到賓賓哥和寶爺不僅穿情侶服，而且有時候各自的上衣或褲子，竟還可以配成「同一套」！另外也會戴同一款的飾品。賓賓哥奔波全台拍片時，小幫手也知道要將賓賓哥跟寶爺的高鐵座位安排在一起。

無論直播或全台奔走，寶爺（右）都常跟在賓賓哥（左）身邊。（讀者提供）

據悉，賓賓哥的父母也知道他身邊有「寶爺」這號人物，但除了嚴禁賓賓哥離婚之外，對於他要和其他異性走得多近，則是睜一隻眼閉一隻眼。而從粉絲提供的照片，寶爺目測大約40多歲，但身材維持得頗不錯，濃眉大眼、五官立體，皮膚也相當白皙。

