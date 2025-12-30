網紅出軌詐單身2／前員工檢舉賣佛牌涉逃漏稅 賓賓哥遭爆1個月沒買逾5萬就踢群

賓賓哥因直播幫助弱勢，雖被封為「公益網紅」卻爭議不斷。（翻攝自江建樺臉書）

賓賓哥過去靠著「做公益、挺弱勢」形象暴紅，但他的正職其實是販售泰國引進的佛牌、古曼童等宗教產品，以「保平安、招財轉運」為號召；只要跟賓賓哥買過東西的人，都會被邀請至通訊軟體群組，但若每個月沒有買超過5萬元，就會被踢出群組，而且有人棄單就會遭到言語霸凌，於是有些人為了留在群組內和他保持互動，不惜每個月都砸大錢買貨。

更誇張的是，賓賓哥以本名江建樺在新北市樹林區豐林街設立「泰霸有限公司」對外接案，同一地址更陸續成立「京江企業社」與「泰古殿有限公司」兩家公司。

廣告 廣告

賓賓哥被檢舉逃漏稅。（讀者提供）

今年４月，就有前員工向國稅局檢舉，指他長期自泰國進口佛牌、古曼童等商品於台灣販售，一尊在泰國被視為信仰聖物的古曼童，動輒喊價數十萬，甚至上看數百萬元，卻並非每一筆都有據實開立發票，遭人向國稅局檢舉他涉及逃稅。

網友指控賓賓哥在網路賣聖物後，卻又刪除購物紀錄。（讀者提供）

更多鏡週刊報導

網紅出軌詐單身／賓賓哥涉逃稅人設大崩壞 隱瞞已婚！身旁還有紅粉知己

網紅出軌詐單身1／已婚賓賓哥「紅粉知己」身分曝！ 她一出聲粉絲全喊「大嫂好」