網紅出軌詐單身3／賓賓哥賣宗教商品年營業至少上億！ 國稅局獲報找上門

導演朴智雨（左）和三名受害者出面指控賓賓哥詐欺。

賓賓哥販賣的宗教商品售價並不便宜，年營業額粗估至少上億元，但卻疑似未報稅，因而遭到檢舉。本刊掌握一段疑似內部錄音內容，顯示賓賓哥在接獲國稅局查稅通知後，曾與公司同仁討論應對方式，錄音檔案中賓賓哥語帶焦慮地表示：「4月初還有兩家公司要對帳，下週國稅局要找我，因為快1億元了，我不知道怎麼處理。」相關談話內容，疑已開始焦慮逃稅曝光的嚴重性。

另據知情人士指出，賓賓哥疑似以京江企業社名義，將自家飲用水產品販售給名下其他公司，再取得發票作為交易證明，藉此掩蓋逃稅事實。

廣告 廣告

賓賓哥經常在抖音開直播吸粉，卻接連爆出問題。（翻攝自賓賓哥抖音直播）

不僅如此，由於賓賓哥長期塑造熱心公益形象，不少粉絲在未起疑的情況下，以現金面交方式完成交易，直到付款收貨後，才發現商品品質與原先認知不符；當消費者向賓賓哥反映並要求退貨時，竟發現相關交易紀錄已遭團隊刪除，整筆買賣在帳面上未留下任何紀錄；以上種種，疑似都是賓賓哥的逃稅手段，國稅局在接獲檢舉後，目前已受理並進行相關調查。

女粉絲賣房租屋購買佛牌、古曼童，事後欲求變現寄還聖物，遭賓賓哥以賤價收購。（讀者提供）

更多鏡週刊報導

網紅出軌詐單身／賓賓哥涉逃稅人設大崩壞 隱瞞已婚！身旁還有紅粉知己

網紅出軌詐單身1／已婚賓賓哥「紅粉知己」身分曝！ 她一出聲粉絲全喊「大嫂好」