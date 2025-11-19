網紅包租婆2／年收千萬不買精品、不搭商務艙 陳沂玩日本1個月只花8萬

陳沂出門必帶保溫杯、不亂買東西，生活極簡充滿自律感。

還在3字頭年紀時，靠著業配與團購收入，網紅陳沂年收入便突破千萬元，近幾年她陸續在海外置產，去年也晉升有殼一族，在台北市南港區買下屬於自己的窩，並與媽媽同住。而即使現在已經不需為錢工作，但她還是維持極簡生活。

陳沂透露，目前金融資產加上房產租金，每年可帶來約200萬元的被動收入，「就算不工作也能過日子，但我還是會繼續開團購，因為我喜歡工作帶來的成就感。」

儘管生活無虞，但陳沂的生活節奏還是極簡。出門帶保溫杯、不搭計程車、不亂買東西，能走路就不搭車，能搭公車就不坐捷運，Ubike前30分鐘免費的優惠一定努力使用，「我就絕對不用電動的Ubike，因為前30分鐘要20元。」精打細算的她說。

廣告 廣告

從陳沂臉書上可以看到她經常出國，日本及中國都是她喜愛的國家。一般人認為，出國一定很花錢，但節儉的陳沂卻可以創造高CP值的旅遊，「亞洲線一定搭廉價航空，歐美線就選擇豪華經濟艙，商務艙太貴，買不下手啦。」

而許多女生出國會買名牌包、大肆血拼，但這些她都不做，「我全身都是業配、廠商的贈品。」她笑說，出國行李從沒有超重的問題，「我曾經到日本旅行1個月只花8萬元，住膠囊旅館超省錢。」

她的朋友、暱稱邪門小賤貨就笑說：「陳沂不只搭廉航、住膠囊旅館，還會帶我去睡錢湯（日本公共澡堂），說那邊吃飯洗澡睡覺一條龍方便又便宜。另外，她的保養品、牙膏都會剪開包裝用到最後一滴，吃飯時也一定是能吃多少點多少，最常講的就是『剩一點點了，把它吃完。』」

陳沂的媽媽、台北市前議員陳雪芬也說：「陳沂不用記帳，因為根本不太花錢。東西多反會讓她焦慮，她不需要刻意斷捨離，天生就是個極簡派。」

更多鏡週刊報導

名人理財／極簡也能致富 陳沂靠無聊理財年收200萬

網紅包租婆3／犀利網紅的無聊理財學 陳沂不拚暴賺只求穩收息5%

網紅包租婆1／極簡守財不敗！ 陳沂海外置產年收租逾百萬元