網紅參拜突「遭劫」！新莊警出動 AI 神隊友 科技防搶演練超逼真

新莊分局4日舉辦防搶演練，逼真程度讓民眾一度以為是在拍電影。（圖／翻攝畫面）

年節將近，新北市新莊警分局為強化金融機構安全防護及警方重大刑案應變能力，4日辦理防搶演練中，特別找來在地企業網紅扮演人質，由於現場警力部署紮實、場面火爆，讓路過民眾紛紛驚呼「簡直像在拍電影」。

新莊分局表示，此次演練首度導入 AI 科技巡防系統，當歹徒從銀行搶完財物駕車逃逸時，這套系統便化身為「雲端神探」，自動從密集的監視器海中過濾出涉案車輛，並透過關聯式分析精確鎖定犯嫌的逃逸動向。這種科技輔助讓指揮中心能即時同步最新資訊給第一線警力，讓原本難以追蹤的逃亡路徑在螢幕上一覽無遺。

而公共場所的人質對峙，警方展現了精妙的「口袋戰術」，一邊操控號誌引導歹徒進入包圍網，一邊由偵查隊長進行強大的心戰喊話。在 AI 精準監控與優勢警力的雙重壓力下，歹徒最終崩潰棄械投降，讓受困的網紅安全獲救。

新莊分局強調，透過這種結合網紅參與及科技應用的演練方式，不僅能強化警方的實戰能量，也希望讓民眾看到科技建功的成效。未來將持續精進這類「科技輔警」的戰略，讓金融機構與市民的財產安全得到更全面的保障。

