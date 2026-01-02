網紅名廚遭恐怖情人刺3刀慘殺「監視器拍下冷血逃亡畫面」

國際中心／綜合報導

網紅廚師羅布森被發現在公寓內遭殺害。（圖／翻攝自IG）

巴西聖卡塔琳娜州驚傳駭人情殺案。網紅廚師羅布森·馬爾多納多·馬利諾斯基（Robson Maldonado Malinoski，37歲）於去年12月29日慘遭殺害，陳屍自家公寓，胸口身中3刀。警方鎖定其剛分手的男友羅德里戈·奧利維拉·多斯桑托斯（Rodrigo Oliveira dos Santos）涉有重嫌，監視器拍下他持鑰匙擅闖並帶著兇刀離去的身影。據悉死者生前曾遭家暴，疑因提分手引發殺機，目前嫌犯仍在逃。

根據綜合外媒報導，這起悲劇發生在巴西南部聖卡塔琳娜州。知名網紅廚師羅布森，憑藉精湛廚藝與個人魅力在在TikTok和Instagram上擁有超過10萬粉絲。然而，他在去年12月29日下午被發現倒臥在自家公寓內，胸口遭利刃刺穿3刀，早已失去生命跡象。

當地警方隨即展開調查並調閱大樓監視器，畫面捕捉到關鍵證據。羅布森的前男友羅德里戈在案發當天熟門熟路的使用鑰匙進入大樓。不久後，羅德里戈被拍到匆忙離開現場，身上衣物疑似沾染血跡，手中還握有一把疑似兇器的刀具，行徑極為可疑。

據親友透露與警方初步了解，羅布森生前與羅德里戈的關係並不和睦，疑似長期遭受家庭暴力，近期才下定決心斬斷這段不健康的關係。警方研判，羅德里戈極可能是不甘被分手，心生怨恨下持備份鑰匙潛入屋內行兇。

目前，聖卡塔琳娜州警方已將羅德里戈列為頭號嫌疑人，並發布通緝令全力追緝。

