網紅命案逆轉 黃明志潛逃遭通緝

網紅謝侑芯命案朝謀殺案偵辦，因黃明志行蹤不明已被通緝，當地警方研判黃應已潛逃離開大馬。（本報資料照片）

網紅謝侑芯上月於馬來西亞飯店猝死，42歲馬籍歌手黃明志倉皇離開飯店被警方逮捕，由於他與謝女同房一整晚，現場被搜出毒品，雖詳細驗屍報告未出爐，但黃驗尿有4種毒品反應，先被依毒品罪起訴交保。不過案情4日逆轉，馬國警方改朝謀殺案的罪名偵辦，因黃行蹤不明已被通緝，當地警方研判黃應已潛逃離開大馬。

31歲前護理師、網紅謝侑芯10月22日陳屍馬國五星級飯店浴缸裡，警方發現黃明志神色慌張從大廳離開，趕忙將他攔下，查出他與謝女同房、是謝女死前最後相處對象，經尿液篩檢被驗出安非他命、甲基安非他命（俗稱冰毒）、愷他命及四氫大麻酚（THC）等4種毒品成分，且黃還被搜出9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。

謝女死亡消息傳回國內，直至本月2日黃明志主動發聲明，外界才得知黃捲入命案，他否認吸毒、持毒，並反控遭勒索、馬國救護延宕。馬國警方這時開始逐一駁斥黃的聲明，證明他涉毒且並未延誤送醫，外媒甚至公開他被逮的人犯照與部分偵訊內容。

警方懷疑謝女可能吸毒過量猝死，原本僅以不明死亡案偵辦，但昨吉隆坡警方宣布，命案有進展，將改以謀殺案偵辦，因黃在2日發聲明後就神隱2天，雖無出境紀錄，但警方昨追緝黃6小時未果，大馬警方正式全面通緝黃。外媒報導，黃的父親告訴媒體，他已2個月沒回老家，3天前有打電話報平安，但不清楚他人在哪。

我刑事局指出，駐馬聯絡官事發後立即與馬國聯繫，並持續掌握偵辦動態，不過馬國並未請求我方協助；後續若有需要查證黃在台灣的金流、與謝女在台通聯或可能跨境毒品買賣的事證，我方會全力配合。

外交部表示，我國駐馬國代表處於接獲馬方通知國人謝侑芯於馬來西亞過世後，第一時間就通知家屬並協助家屬處理後續事宜。基於尊重家屬及當事人的隱私，外交部不便對外說明進一步資訊。