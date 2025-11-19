網紅喊將女學生「改造成壞女生」惹議 高雄女中：已報案

高雄市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日一名吳姓小網紅以高雄女中的學生為目標拍攝影片，稱要將「乖女生改造成壞女生」，引來大批網友痛批消費雄女且不尊重該校，而吳姓網紅則強調，作品核心在於「角色反差的創意」，沒有意圖貶低任何學校或學生；高雄女中的校長鄭文儀則表示，影片未經校方許可就冒用名義拍攝，且內容損及校譽，校方已報案違反商標法。

吳姓網紅在影片開頭稱「來雄女挑戰把乖乖牌女生變壞女生」，並找來一名雄女，對方表示想交8+9男友，主持人就帶她去改造，之後女孩換掉制服，改穿低胸背心上衣搭配黑長褲，主持人見狀稱女孩這樣穿「應該雄中的男生會很喜歡」。

影片一出，引來不少網友怒轟「不要消費雄女。這其實蠻不尊重的」、「請不要拿雄女亂開玩笑」、「誰喜歡89，不要消費雄女」、「他根本不是雄女的，請不要這樣消費雄女好嗎，蹭熱度去蹭別的」；還有雄女的學生也喊話「看到這樣的廣告內容是感到不舒服的，使用校名搭配刻板化及貶低的設定，會讓人有被物化與被誤導的感受。希望行銷內容能避免使用特定學校作為噱頭」。

對此，吳姓網紅也在threads回應，表示作品的核心在於「角色反差的創意」，並沒有意圖貶低任何學校或學生。他理解大家對校譽的重視，也尊重每位學生對自身文化的感受，後續在拍攝時，也會更謹慎處理制服與校名的呈現，避免造成不必要的誤解，強調創作本身並沒有踩踏或博眼球的本意，但仍感謝網友願意提出意見，讓他們能從不同角度檢視內容。

雄女校長鄭文儀則表示，影片屬未經同意就冒用學校名義拍攝，且內容損及校譽，已造成師生深感不適，校方已第一時間循各管道澄清、完成校安通報並至警局報案違反商標法。

