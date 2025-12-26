網紅喊「中國人不過洋節」！家中擺大聖誕樹 小粉紅酸：為賺錢什麼都行

娛樂中心／綜合報導

葉珂在直播時，喊出「中國人不過洋節」，但背後卻擺放一棵聖誕樹。（圖／翻攝自微博）

中國33歲直播網紅葉珂，去年9月高調認愛男星黃曉明，卻在約半年後宣告分手。兩人感情畫下句點後，葉珂為黃曉明生下1名女兒，卻未獲得名分，產後不久便重新回到直播帶貨戰場，話題度依舊不低。

不過，葉珂昨（25）日晚間直播的一段發言，再度掀起網路爭議。當時有粉絲關心她聖誕節如何度過，她輕描淡寫表示

「就隨便過過吧，無所謂，我們中國人不過洋節」，沒想到這句話立刻在網路上炸鍋，相關關鍵字火速登上微博熱搜。

原因在於，直播畫面中清楚可見葉珂身後擺放著一棵裝飾完整的聖誕樹，她本人也換上應景的紅色洋裝，整體佈置充滿濃厚節慶氛圍，卻又同時否認過聖誕節，言行反差引來大量吐槽。

不少網友直接開酸，有人質疑「真的不過洋節，怎麼還特地布置聖誕樹？」也有人直言「就在聖誕樹前面說自己不過聖誕節，白眼都翻到天上了」，更有網友不客氣批評她「說話沒腦」、「過就過，沒必要硬扯立場」，甚至有人嘲諷她「為了直播帶貨，什麼話都說得出口」。

事實上，葉珂過去就曾因直播發言引發爭議。去年她在談及唱歌話題時，形容伍佰的歌曲「猥瑣」，又稱陶喆與蔡依林的〈今天你要嫁給我〉是「很丟人的歌」，一句話得罪多位歌手與大批粉絲，事後她也為此道歉，並於去年11月宣布暫時退網。然而沉寂不到一年，葉珂今年7月便再度復出直播，憑藉與黃曉明相關話題，仍吸引上百萬粉絲關注，聲量始終不減。如今一番「中國人不過洋節」的言論，又在節日當天引爆討論，再次成為輿論焦點。

