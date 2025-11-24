網紅喊「孕婦吃燒烤恐流產」蘇怡寧打臉：被干擾因子誤導

針對網路上流傳孕婦不能吃燒烤的說法，婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文澄清，表示民眾被干擾因子所誤導。

蘇怡寧醫師解釋，所謂干擾因子（confounder）是指誤將同時發生的事件認定為因果關係。他說明，當民眾以為是A導致B的結果時，實際上可能是C在作怪，只是C與A恰好同時發生，導致錯誤歸因。

以燒烤為例，醫師指出，部分孕婦在食用燒烤後出現不適症狀，甚至面臨流產風險，便直接歸咎於燒烤。然而，從醫學角度分析，真正的因果關係應該是：食用不乾淨或未充分加熱的肉品，引發腸胃炎或細菌感染，造成發燒、脫水等症狀，進而導致子宮收縮，最終增加流產風險。

蘇怡寧強調，整個事件的關鍵在於感染問題，而非烤肉方式、火源或烤網等因素。民眾往往只記得當天食用燒烤的經歷，便將燒烤視為罪魁禍首，忽略了食物衛生和感染才是真正的問題所在。

醫師進一步舉例說明，類似的錯誤歸因還包括「懷孕吃海鮮會導致寶寶過敏」的說法。實際上，寶寶過敏的原因可能來自家族遺傳史或環境中的塵蟎等過敏原，與海鮮攝取並無直接關聯。只是因為孕期食用海鮮與寶寶出現過敏症狀在時間上有所重疊，便被誤認為存在因果關係。

蘇怡寧醫師表示，這類錯誤歸因的邏輯在短影音平台上頻繁出現，容易造成民眾恐慌。他呼籲大眾應以科學角度理解醫學問題，避免被表面現象所誤導。

對於孕婦的飲食安全，醫師建議應著重於食材新鮮度、烹調熟度以及衛生條件，而非單純避免特定烹調方式。只要確保食物充分加熱、避免生食，並注意食材保存與處理過程的衛生，孕婦仍可正常享用各類美食。

