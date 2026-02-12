網紅嗨吃「1螃蟹」！全身抽搐中毒…2天後死了 吃播最後身影曝光

國際中心／朱祖儀報導

有些網紅為了增加吃播影片的點閱率，會在鏡頭前吃下特殊食材，但可要留意是否有危險性。菲律賓一名美食網紅艾蜜特（Emma Amit）日前到紅樹林捉捕貝類和螃蟹，沒想到誤食到含有劇毒的「魔鬼蟹」，因此出現嚴重中毒反應，在2天後不幸死亡。

艾蜜特誤食魔鬼蟹 中毒抽搐死亡

據《每日郵報》報導，艾蜜特2月4日和朋友一起到家附近的紅樹林捕捉貝類和螃蟹，開心地撈了滿滿一大盆回家料理，看到她將海鮮放入鍋中，和椰奶一起燉煮，且在鏡頭前吃得津津有味，一口接著一口，沒想到在此期間竟誤食含有劇毒的「魔鬼蟹」。

廣告 廣告

艾蜜特隔天身體出現嚴重中毒反應，神經毒素瞬間在她體內擴散。鄰居透露，她被送到當地衛生中心時，全身都在抽搐，病況直轉直下，昏迷期間嘴唇甚至變成深藍色，最後搶救無效，她在2月6日不治身亡。

艾蜜特吃完海鮮大餐，2天後過世。（圖／翻攝自艾蜜特臉書）

艾蜜特過世 村長震驚：她怎麼會吃魔鬼蟹

當地村長拉迪傑曼（Laddy Gemang）得知艾蜜特死訊後，感到震驚且困惑，表示「她和她的丈夫都是經驗豐富的漁民，應該知道這種魔鬼蟹不能吃，那她怎麼還會吃下去呢？讓我百思不得其解」

村長也到艾蜜特家中進行調查，確實在她家的垃圾中，找到被丟棄的魔鬼蟹殼顏色相當鮮豔，他也呼籲所有村民，「魔鬼蟹已經奪走村裡2條人命，切記不要食用這些危險的魔鬼蟹，務必提高警覺，別拿自己的生命開玩笑。」

魔鬼蟹含劇毒 久煮無法破壞毒性

「魔鬼蟹」（Devil crab）又稱為毒礁蟹，多棲息於印太地區珊瑚礁，體內含有河豚毒素以及石房蛤毒素，這類神經毒素即便經過長時間烹煮，毒性也不會被破壞。去年10月當地也有一名54歲漁民因食用魔鬼蟹而喪命。

更多三立新聞網報導

「1食材」丟火鍋等於喝油！臉腫一圈又變胖 避雷神招曝光：降低吸油量

報警求救「他想殺死我」！警察20小時後才破門 女早慘死家中

家裡被丟「會呼吸的石頭」！真面目曝光 專家驚：差點沒命了

刷牙也沒用！1細節曝「最近有口愛」 牙醫邪笑：瞄一眼就知道

