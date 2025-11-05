網紅在場！警突襲信義區地下賭場 籌碼高達2000萬

警攻堅賭場逮人，驚見網紅陳熙熙為賭客。（圖／TVBS）

台北市信義區一處大樓地下室，日前被警方查獲非法經營德州撲克賭場，現場逮捕包含負責人、荷官及賭客等共10人，其中竟發現擁有超過2萬名追蹤者的網紅陳熙熙也在賭客之列。這間原本以私人招待所為名的場所，實際上卻暗藏賭場經營，警方一舉查扣了高達2000多萬元的籌碼賭資以及3萬餘元現金，所有賭客包括陳熙熙均依社會秩序維護法送辦。

警攻堅賭場逮人，驚見網紅陳熙熙為賭客。（圖／翻攝當事人IG）

日前，台北市信義區一處大樓地下室被警方突襲，現場發現這處原本以私人招待所名義承租的場所，實際上是一間非法經營的德州撲克賭場。警方接獲情資，評估時機成熟後進入屋內執行逮捕行動，當場帶回包含負責人、荷官及賭客在內共10人。令人意外的是，在被逮捕的賭客中，竟然包含了在社群軟體上擁有超過2萬名追蹤者的網紅陳熙熙。在警方突襲時，陳熙熙正坐在賭桌旁，不敢輕舉妄動，乖乖待在原位配合警方調查。據了解，陳熙熙平時經常在社群平台上發布日常生活照，展現姣好身材，甚至曾分享自己上撲克直播秀的片段，但這次因賭客身分被逮捕，在被帶離現場時，她走在隊伍的第4個位置。

信義分局福德街派出所所長林羿淳表示，此次行動除了查扣現金賭資3萬餘元外，還包括籌碼賭資高達2000多萬元，以及撲克牌、計時器、點鈔機、監視器、智慧型手機及筆記型電腦等相關證物。警方調查發現，這間賭場是在2023年初由鍾姓男子租下大樓地下室，將其打造成KTV德州撲克包廂，作為私人招待所。而22歲楊姓男子則擔任賭場負責人，以每小時1100元承租場地，讓賭客以籌碼換現金進行對賭營利。目前，負責人和荷官涉嫌賭博罪，而陳熙熙與其他賭客則依社會秩序維護法送辦。

