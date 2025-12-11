網紅堅稱「台灣是個國家」！業配遭撤損失破百萬 抖驚人內幕不忍了

娛樂中心／綜合報導

千萬網紅比亞萊（Davide Biale）。（圖／翻攝自Davie504 YouTube）

義大利貝斯鬼才比亞萊（Davide Biale）以演奏貝斯聞名，憑藉多首翻唱神曲與多支爆紅影片迅速累積高知名度，在YouTube坐擁逾1360萬訂閱人數。比亞萊近日表示，前陣子他接下一檔手遊業配，未料後續卻接獲廠商通知，希望他刪除過去在網路上承認「台灣是個國家」的言論，比亞萊果斷拒絕後，因此損失超過200萬元新台幣。

比亞萊拍片解釋業配爭議。（圖／翻攝自Davie504 YouTube）

比亞萊過去曾拍攝一支影片，內容是購入數十把貝斯，再將其轉送粉絲，不過這支影片近日卻遭質疑是業配，引起不少討論。比亞萊10日親自拍片回應，首度揭露過去從未對外說明的內幕，並為影片下標「They Tried to Silence Me（他們試圖讓我閉嘴）」。

比亞萊坦言，這項企劃起初確實為商業合作，當時他受到一家手遊公司贊助，只要拍攝一段60秒的贈禮影片，便可收到6萬美元（約187萬元新台幣），外加1.5萬美元（約46萬元新台幣）的贊助，共計7.5萬美元（約233萬元新台幣）。

比亞萊被業配廠商要求刪除「台灣是個國家」的言論。（圖／翻攝自Davie504 YouTube）

未料，影片完成且手遊公司也確認內容無誤後，比亞萊卻突然接獲廠商聯繫，對方要求他刪除5年前在網路上的一則留言，內容為「菜雞，台灣是個國家」，不過比亞萊果斷拒絕。比亞萊並未公布手遊公司名字，但也無奈指出手遊公司來自哪個國家不難猜測，並強調送給粉絲的貝斯最後全數由他自掏腰包購買。最後，比亞萊補充，他並非刻意涉入政治議題，反而認為「台灣是個國家」為基本常識。

