網紅堅稱「台灣是國家」損百萬！台灣人刷一排抖內 驚人金額曝

娛樂中心／游舒婷報導

一名定居在台灣的千萬YouTuber「Davie504」，10日上傳一則影片表示，因為他將台灣稱為國家，因此損失了近200萬元台幣的業配，他在影片中堅定表示支持台灣的立場，影片曝光後也吸引了許多人留言抖內，抖內金額不僅刷一排，財經網紅胡采蘋也在其中，粗估抖內金額應超過5萬元。

台灣人刷一排抖內。（圖／取自Davie504 YT）

據悉，Davie504在2022年與台籍妻子結婚後定居在台灣，他的YouTube頻道主題多為演奏貝斯，後來加入許多彈奏實驗，在2021年達成千萬訂閱的成就，同時也是台灣首位千萬訂閱的YouTuber。

Davie504在影片中揭露，指出曾有一家手遊公司向他提出總價7萬5000美元的合作提案，他為此花了1萬美元的成本，沒想到在影片都拍攝、剪輯、審核完成，一家贊助商要求他刪除2019年提到台灣是國家的言論，Davie504拒絕後刪除留言，刪除贊助商的片段後上傳，為此損失了近台幣200萬元，並稱，自己不想要為錢失去正直和言論自由。

該則影片發出後，Davie504也受到大批台灣人的留言支持，更是刷出一排抖內金額，其中財經網紅胡采蘋也抖內了7500元表示支持，網友們紛紛留言「謝謝！支持台灣」、「You're the man！Huge respect！請收下我的膝蓋」、「我能給的錢不夠買一把Bass，但我由衷向您致上最高的敬意，這個表態對我們國家意義重大」。

