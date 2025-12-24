網紅大胃王「邊吃邊吐」被抓包 畫面流出急宣布停更

大胃王YouTuber「Togimochi」邊吃邊吐。（圖／翻攝自Togimochi Koreaとぎもち 토기모치 YouTube）





日本人氣大胃王YouTuber「Togimochi」，2015年與韓國籍丈夫結婚後，目前居住在韓國，並持續發布自己吃進大份量食物的影片，然而她最新的一支大食影片，竟意外出現「邊吃邊吐」的畫面，讓粉絲相當傻眼。事件持續延燒，22日Togimochi發布新影片，坦言自己身體早有不適、已超出負荷，同時宣布停止更新YouTube。

Togimochi最近更新YouTube，是她吃韓式炸熱夠的影片，一次吃下5支不同口味的大熱狗，外頭還有炸麵衣包裹，光看就飽了，不過Togimochi卻吃得津津有味，嘴裡不斷說著「好吃好吃」。

不過在長達11分鐘的影片中，卻驚見嘔吐畫面，Togimochi手裡拿著炸熱狗，直接在鏡頭前低下頭，將剛吃進嘴裡的熱狗吐了出來，再繼續吃熱狗。儘管只有短短1秒鐘的時間，卻被眼尖的粉絲抓包，並分享在X上，直呼實在太失望了。

相關畫面引發熱議，Togimochi立刻將相關片段刪除，隨後發布新影片、文章，坦言自己身心出了狀況，這10年來經營YouTube雖然很開心，但最近幾個月工作量變多，辛苦的感受已大於快樂，經思考後，決定將重心轉回親友，YouTube無限期停更、個人社群則是不定期更新，將視情況再與大家報告。



