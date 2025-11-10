網紅夫妻女兒疑感冒，竟罹這疾病險送加護，醫：咳嗽胸痛勿輕忽

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

人氣網紅夫妻 Nico 品筠 與 Kim 京燁 昨日在社群平台分享，女兒妮妮原本只是輕微感冒，但深夜卻突然出現胸痛與呼吸困難。經緊急送醫檢查後，醫師確診為罕見的 縱膈腔氣腫，並警告可能需要送進加護病房觀察。夫妻倆心驚之餘，也提醒家長：孩子若出現胸悶、咳嗽或胸痛，千萬不要掉以輕心。

根據報導，妮妮在學校出現喉嚨痛、咳嗽與發燒症狀，經就醫檢查已排除流感與新冠肺炎。然而，當晚她卻突感胸痛、呼吸不順，緊急送往急診。經 X 光及電腦斷層檢查後，醫師發現肺泡破裂，空氣滲入縱膈腔，確診為 縱膈腔氣腫。醫師提醒，若延誤就醫，滲入的氣體可能進一步壓迫心臟或氣管，甚至引發氣胸或心血管危險。

什麼是縱膈腔氣腫?

醫師解釋，縱膈腔氣腫是指空氣滲入胸腔中央的縱膈部位，多因劇烈咳嗽、用力嘔吐、過度運動造成肺泡破裂而引起；症狀有胸痛、呼吸困難、頸部有「氣泡感」等；雖然大多數的患者會自行痊癒，但是，若氣體壓迫呼吸道或心臟，則可能危及生命，所以，及時就醫非常重要。

妮妮經過治療與觀察後病情穩定，近日已平安出院。網紅夫妻提醒家長，別把孩子的感冒當成小事。

別輕忽小感冒，讓小病釀成大患

專家也呼籲，即使只是小感冒，若伴隨劇烈咳嗽、胸痛或呼吸異常聲響，都應立即就醫；縱膈腔氣腫雖然不常見，但在青少年或體力活動量大的人中並非罕例，及早就醫並診斷，適當的休息與觀察，是避免嚴重併發症的關鍵。孩子若出現異常胸痛或咳嗽加劇，家長務必及早帶醫檢查，別讓小病釀成大患。

