網紅女教練嘿咻人夫！囂張侵門踏戶、嗆正宮「無套內X」 挨告下場曝光

社會中心／台北報導

台北一名女網紅健身教練，被控與已婚的魏姓男子發生婚外情，交往期間發生多次性行為，甚至趁魏妻出國時，「侵門踏戶」到魏男家嘿咻，事後還發訊息給正宮魏妻，嗆「無套、內X全都來」挑釁，魏妻因精神受創、憤而提告。案經台北地院審理，為女教練侵害他人配偶權，致魏妻罹患精神疾病，判須賠心理諮商費、精神慰撫金共56萬餘元。

女網紅健身教練嘿咻人夫還嗆正宮，法院判賠償56萬元。（示意圖／翻攝pixabay）

據了解，魏妻與丈夫結褵17年，她控訴丈夫於前年至去年間，出軌交往網紅女教練，甚至在去年4月間，趁她出國之際，女教練與丈夫還到自己家發生關係，事後女教練更傳訊給她「無套、內X全都來」、「不是第一次了」等，造成她巨大痛苦與精神傷害，罹患焦慮及憂鬱障礙症，因此提告求償精神慰撫金66萬餘元。

廣告 廣告

案經台北地院審理，女教練坦承與已婚的魏男交往，且有傳訊息給魏妻，願意賠償與魏妻和解。法官審酌，女教練明知魏男已婚，卻仍介入他人婚姻，造成魏妻罹患精神疾病，侵害其配偶權益情節重大，判賠償56萬餘元。

更多三立新聞網報導

三重賓士暴衝追撞汽車！駕駛拒「唾液快篩」重罰18萬 驚險瞬間曝光

「莊家班麻油雞」連鎖店受害！雙北10間分店慘遭加料 警逮2嫌偵辦中

驚悚瞬間畫面曝！高雄21歲騎士遭貨車輾斃 父母悲泣：本來要跟同學跨年

新北板橋驚傳墜落案！女子天橋掉落、無生命跡象 緊急送醫搶救中

