網紅孫生涉性侵恐逃亡 限制出境延長8月

▲網紅孫生被控性侵，台北地院認為他有國外謀生能力及逃亡之虞，裁定延長限制出境8個月。（圖／記者劉松霖攝，2025.12.30）

[NOWnews今日新聞] Youtube頻道有30萬人訂閱的網紅孫生，因涉嫌性侵、猥褻3名女子，又把私密片傳給別人看，遭到台北地檢署起訴；檢方偵查期間對他限制出境到今年1月底，因期限將屆，台北地院裁定延長限制出境8個月，理由是本案涉及重罪有逃亡的動機，案發前孫生頻繁出國、可能具有國外生活的能力。

北檢去年（2025）5月28日搜索約談孫生，隔天諭令60萬元交保並限制出境、出海8個月，9月25日偵結起訴，孫生涉犯《刑法》強制猥褻罪、成年人故意對少年犯強制性交罪、無故播送他人性影像罪以及《個人資料保護法》非法利用個人特種資料罪。

廣告 廣告

北院衡量孫生的犯罪嫌疑重大，其中包含最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，法定刑非輕；孫生在本案偵查前出入境頻率很高，以他的職業型態，也不無可能具有在外國謀生的能力，這都很難確保孫生一發現官司越打對自己越不利的時候就潛逃不歸，會導致日後審判、執行都受到影響，所以有相當理由認定孫生有逃亡之虞。

孫生之前遭檢方限制出境到今年1月28日止，因此北院裁定從1月29日起限制出境、出海8個月。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

獨／亂碰別人女友？「排笛小王子」酒吧被扁 醋男護花代價出爐

獨／北市高中生賭大老二欠百萬 黑道設局詐賭！到校堵人討債

人夫抓姦證據齊全仍敗訴 法官罕直言：法律上「配偶權」不存在