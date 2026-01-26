網紅孫生老母又被抓！淡水老街行竊失風 半導體千金夫當場揪賊

孫生曾自嘲媽媽搬到淡水，淡江學生要小心了，今(26日)再傳孫媽偷竊遭逮。WACKYBOYS反骨男孩

網紅「反骨男孩」前成員孫生捲入性騷擾、性侵等風波之際，家中再度爆出爭議事件。今（26日）下午，新北市淡水老街發生一起竊盜案件，一名婦人趁店家忙碌備料時，擅自闖入餐廳儲藏室竊取包包，當場被發現報警處理，警方查證身分後，確認該名婦人正是孫生的母親，全案將依竊盜罪移送法辦。

警方指出，今日13時58分接獲民眾報案，指稱淡水老街一間鍋燒麵店內有女子形跡可疑，趁店員忙於備料之際，擅自進入非營業空間的儲藏室，並拿走餐廳老闆的包包，包內現金約500多元。鄰近店家發現異狀後立即通知餐廳並報警，警方到場後將人帶回釐清案情。

據悉，當時第一時間出面制止並協助報警的正是隔壁甜點店老闆王元，其妻為外界熟知的「半導體千金」張喬菲。見義勇為的王元表示，當時見該名婦人多次在店家附近徘徊，行為異常，隨即提高警覺，未料對方竟直接闖入餐廳倉庫，試圖將包包帶走，才立即通知店家並報警處理。

其實淡水一帶不少店家過去都曾遇過類似狀況，「看到孫生媽其實大家都會怕」，多數時候若只是店內發現異狀，通常制止後就算了，但這次對方已直接進入儲藏室行竊，「真的太誇張，孰可忍孰不可忍，只能報警」，過去其實孫生替母親租房子在淡水附近時，也曾拍過影片自嘲說「對，我媽來了，淡江的孩子們自己注意囉。」

其實附近店家長期不勝其擾，包括張喬菲家的甜點店過去也曾發生手機遭竊情形，往往取回物品後便息事寧人，但此次因已涉及闖入他人空間，才決定交由警方處理。

事實上，孫生過去曾在社群平台公開抱怨母親多次吃霸王餐，直言「幫她付了N百次，心好累」，顯示母親行為已讓他相當困擾。如今再度傳出行竊事件，也讓外界關注。警方表示，孫生母親已被帶往淡水水碓派出所製作筆錄，相關案情仍待進一步調查釐清。



