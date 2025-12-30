網紅孫生首開庭批趁亂打劫 否認外流偷拍嗆「撒謊會有報應」

即時中心／林韋慈報導

網紅孫生因2022年涉嫌利用拍片、練舞等理由，猥褻2名女子、性侵1名未成年，甚至疑似外流性愛影片等，遭檢方依強制性交罪起訴。今（30）日台北地院首度開庭審理，孫生庭後表示，因為性案件不能公開所以不會細談，但是稱「撒謊會有報應」，認為「當庭扯謊蠻扯的」，孫生強調，他是有話直說的人，做過的事他都會承認，但沒有的也不能賴在他身上。

孫生過去遭多名女子指控涉嫌性侵，今日庭訊共審理4案。孫生離開法院時，面對媒體追問，再度表示「撒謊會有報應」，並否認曾外流私密影像或進行偷拍。他強調自己從不會「幹外流這種事」，因為網路上滿滿是自己的影片，若真有外流，早就有了。他也強調自己從不會偷拍。

他不斷強調自己感到「非常不舒服」，並指出，過去若有拍打臀部或造成別人不舒服的行為，那是自己的錯，他會承認並感到抱歉，但是有些會趁火打劫的、趁亂來亂講的，他表示「搞得像玩狼人殺一樣」，並喊出「妳是狼人，我是鐵預言家」。

孫生講到激動時，手指比出手勢。（圖／民視新聞）

孫生最後再次澄清他雙手比讚是在跟記者說「你們辛苦了」，強調自己不是嬉皮笑臉，並表示下次開庭應該是明年2或3月。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

