網紅學生妹直播被狂刷「膜」！ 一查真相氣炸了：真噁心

在日本經營直播的韓國女學生，遭到大批網友狂刷「膜」，讓她直呼好噁心。（示意圖／Pixabay）

南韓有位女高中生@HNYAX1，時常透過日本直播平台與日本網友們互動，沒想到在日前一場直播中，突然遭受大量日本網友洗版狂刷「膜」，讓女高中生得知真相後直呼「很噁心！」畫面也引起網上激烈討論。

據了解，年僅18歲的學生妹「@HNYAX1」來自韓國，自取日文叫ふにゃみ，從今年4月開始在日本直播平台nicovideo直播，內容多半是和網友們聊聊天，時間大約1個鐘頭左右。也因為可愛又清純的外型，從原本的幾百人，上升至幾千人收看。

怎料，在8日一場直播中，@HNYAX1突然詢問大家，「我和一個月前有甚麼地方不同呢？」起初，聊天室刷頻彈幕還算正常，瞬間突然大量冒出「膜」這個字眼。

@HNYAX1一開始還不知道什麼意思，幾秒鐘後才意識到被暗示「處女膜破了」，讓她直呼「聊天室的人真是噁心！」畫面瞬間在Ｘ上瘋傳，也引起諸多網友的批評，紛紛認為nico平台的網友素質太惡劣，「別對nico的網友素質抱期待」、「性騷擾嚴重的平台。」

不過，@HNYAX1似乎沒有放在心上，還對於自己突然獲得關注度趕到驚訝，但她也希望大家別再轉發畫面和相關內容，疑似不想把事情鬧大，影響到學校課業，「如果能把相關截圖的文章刪除，我會非常感謝，真的很抱歉。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

