網紅家門未關遭竊！ 賊直闖客廳 偷手機還撥給主人

新北市 / 綜合報導

擁有17萬粉絲人氣網紅情侶，8日凌晨3點多住家遭到行竊，由於當時一樓鐵門沒有關起來，又沒人看顧，竊賊竟直接走進客廳偷走桌上手機，中間甚至還一度撥電話給手機主人。所幸這對網紅情侶有設定手機尋找功能，利用遠端追蹤定位，持續追蹤40分鐘，最後循著聲音，在中和區一處巷弄成功找回。這名竊賊疑似因被手機持續不斷的聲音嚇壞，直接棄置路邊袋子內，警方目前正鎖定嫌犯特徵積極追緝當中。

網紅赫茲九乘九：「我們手機被偷了，在家裡，在家耶。」右手扶著頭拍下影片，不敢置信，自己只是把一些雜物，搬到到地下室存放，一回到客廳手機就不見了。

網紅赫茲九乘九：「剛剛那個歹徒有打電話給我，我把手機上鎖了，他如果要打開手機就只能打電話給我。」竊賊還囂張的直接打給主人，但聽到聲音什麼話都不敢說，默不作聲但從手機定位可以看出，他其實不停的在移動，事發就在新北市中和區民安街上。

8日凌晨3點多，網紅情侶檔赫茲九乘九，在住家一樓整理物品，沒想到突然有陌生男子，大搖大擺走進客廳，直接偷走桌上手機，赫茲九乘九發現後，立即透過手機定位播放聲音，沿路追了40分鐘，最後發現竊賊疑似被持續不斷的聲音嚇壞，直接棄置路邊巷子內。

僅僅距離400公尺，但卻費了好大功夫，所幸最後還是尋聲找回手機，網紅赫茲九乘九：「被丟包在這裡，這裡這裡這裡，這個嗎，對啦，對這個。」

中和分局積穗所副所長陳志平：「此民宅因鐵門未關，手機遭不明男子竊取，員警立即調閱監視器並協助手機定位。」

3C達人驢子：「現在不管是Iphone還是Android，都有內建尋找功能，只要在手機上提前設定好，當手機不見的時候，只要趕快借朋友的手機登入你的帳號，就可以看到手機現在的位置。」

立下大功的就是手機的定位尋找功能，不只能即時追蹤位置，還能播放聲音偷走手機的人，無法將聲音關掉，疑似嚇跑竊賊趕緊丟棄脫手，警方目前正調閱周邊監視器畫面，鎖定嫌犯特徵積極追查中。

網紅赫茲九乘九：「大家我再講一次，你們一定要去設定那個尋找的功能。」

