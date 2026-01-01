網紅實測知名乳清：2025 耐喝口味出爐 你心中的冠軍有上榜嗎？

（記者張芸瑄／綜合報導）乳清蛋白早已從單純的「運動補給品」標籤，逐漸成為許多人日常生活的一部分。

無論是訓練前後、辦公室下午茶時間，甚至作為營養日常輕補充，乳清產品更加普及化。因此也讓「好不好喝」和「長期飲用感受」成了消費者選購時重要的指標之一。

近期健身KOL聖理 的「八款乳清實測分享影片」在社群引發熱烈討論。他在影片中逐一試喝，公開自己心中的「最耐喝口味」，也讓乳清風味的網路討論度攀升。我們藉此盤點Notorious聲量最高的八款乳清，從風味、甜度乃至長期飲用感受等面向，帶你掌握 2025 年熱門乳清口味的最新趨勢。

乳清走入日常：耐喝度成為新主流選購指標

乳清高蛋白被越來越多人視為「每日飲品」，而這次KOL聖理的實測影片，也意外呈現出市場上正在發生的變化，消費者的選擇標準也從單純的機能性，轉向口感、風味與耐喝度。許多健身族與上班族都認為，清爽不膩口的「每日飲品」屬性，是乳清能否「自然融入生活」並成為固定回購口味的關鍵。

清爽系風味逆襲：綠豆與優格成為最大亮點

在這次實測影片中，KOL聖理最意外且極力推薦的，是過去較少被視為主流的兩款清爽口味：綠豆與優格。

綠豆給人的第一印象像「濃郁綠豆沙」。豆香淡雅、甜度調配得宜、不黏喉，沒有傳統乳清的厚重奶味，喝起來更像一杯順口的清爽飲料。冰水沖泡尤其好喝，四季皆宜，是聖理最推薦、能夠長期飲用也不會膩的第一名。

優格則以微酸、微甜的輕盈乳香口感受到喜愛，酸甜的比例恰到好處，喝起來像優酪乳，清爽、不黏口，尤其受到注重清爽口感的女性族群喜愛。KOL聖理在影片中更直接把它列為第二名，並給予「養樂多與優酪乳的結合」的高度評價。

奶香調風味仍是主力：抹茶、拿鐵、巧克力穩居愛用榜

雖然清爽系口味崛起，但以奶香調為基礎的經典乳清仍是多數消費者的安全牌主力選擇，抹茶、拿鐵與巧克力等風味依舊維持穩定高人氣。

抹茶微苦的茶香搭配後段的柔和奶味，被形容為「微糖抹茶拿鐵」。甜度適中、風味層次明確，是大眾都能接受的常備口味。

拿鐵則以溫和的咖啡香取勝，不苦不厚重，如搭配牛奶沖泡更是接近便利商店的拿鐵，擄獲早上需要提神的族群，是不少早上族願意購入的固定選擇。

濃郁的經典重磅巧克力口味，對於巧克力的愛好者來說，地位絕對無可取代。Notorious將可可的甜度處理得乾淨俐落，讓巧克力乳清的香氣與濃度皆恰到好處，是療癒一整個冬天的首選，穩坐「療癒系經典風味」。除了主流口味外，果香與甜香系風味吸引小眾族群：蘋果牛奶、香蕉口味、牛軋糖口味也展現不同魅力。

從「機能」轉向「口感」，讓耐喝口味成為營養補充的日常動力

KOL 聖理的實測影片曝光後，不少網友留言：「沒想到綠豆會是第一名」、「優格聽起來真的很可以」、「被說服想一次買兩款」。

這場討論也反映出乳清市場的新趨勢，當乳清成為日常飲品後，風味的舒適度與耐喝度，遠比單純的機能性更能決定消費者是否持續飲用。乳清早已不是生硬的運動後補充品，而是融入生活的營養飲料。選對口味，就能讓每天的運動後時光或清補充時刻更療癒，也更值得期待。

如果你還在尋找能夠長期回購的固定口味，不妨從這次Notorious品牌的八款推薦乳清名單開始！

