網紅小生翻車！賭台南初選「O眼榨甘蔗汁」被打臉 認了：亭妃俊憲一起來喝兩杯

民進黨台南市長初選，陳亭妃擊敗林俊憲勝出。（翻攝自民進黨直播）

民進黨台南市長初選結果今（15日）出爐，陳亭妃以2%險勝林俊憲，預計將獲得民進黨正式提名，參選11月的台南市長選戰。網紅部落客「我是小生」昨（14日）在社群斷言「肯定是俊憲贏」，還放話如果沒贏「我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝」。如今結果出爐，小生的預言大翻車，眾人狂問「什麼時候領？」而他也宣布將兌現承諾。

民進黨2026大選初選陸續揭曉，在高雄賴瑞隆勝出後，外界猜測「德意志」人選是否會一路開紅盤，尤其台南初選情勢變化難測，從兩名立委的對決上升到高層對決，原本落後的林俊憲後其急起直追，勝負難測。

時常在社群評論時事和政治的網紅「我是小生」，曾發文諷刺台南派西瓜都會贏，昨在台南市長初選民調時他又發文押寶，預言林俊憲肯定會贏，「沒贏我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝，每杯350cc，台南市民自帶環保杯加贈50cc」。

我是小生預言林俊憲會勝出初選。（翻攝自我是小生Threads）

未料今初選結果出爐，陳亭妃對上國民黨謝龍介擁60.8557%的支持度，而林俊憲對上謝龍介的支持度則為58.163%，陳亭妃高出逾2個百分點勝出，預計將獲得民進黨提名。

「我是小生」第一時間震驚直呼：「幹三小！」對於結果出爐被打臉相當意外，眾人紛紛湧入留言朝聖：「請問何時可以開始排隊？」「什麼時候領？」「會開直播嗎」「我不喝 我要請朋友喝」。

隨後小生也「兌現承諾」，發文表示：「來，訂好了，1/17星期六14:00，台南後火車站前大遠百廣場，龍眼甘蔗青，台南甜，蜜是用龍眼蜜，每杯600cc，加量給大家，總共200杯，發完為止」。原來「O眼」指的是「龍眼」，網友直呼要去現場領取，笑說原來小生是臥底；小生還留言表示：「亭妃跟俊憲來可以喝兩杯」。

我是小生發文預告要「兌現承諾」。（翻攝自我是小生Threads）

