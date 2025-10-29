網紅帶路 走讀迪化街名店

迪化商圈總幹事陳仕哲(左)表示，隨著人潮帶來活力，傳統與創新逐漸找到共榮方式，讓迪化街呈現繁榮景象。(臺北網紅節提供)

醒目的外觀字樣讓人很難忽視昭和浪漫洗濯屋的存在。(臺北網紅節提供)

許多人對於迪化街第一印象，不外乎是中藥或南北乾貨，以及過年時的年貨大街，實際上在近年來的文創風潮帶領下，新一代的接班人以及外來客，開設了不少咖啡美食、個性名店，讓迪化街跳脫傳統中藥店的印象。2025臺北網紅節系列活動，日前由網紅如意公主等人，帶著大家走讀迪化街，拜訪百年街區的網紅名店，包括源自1923年、以天然環保手作精神重啟的肥皂品牌大春煉皂；傳承近百年、堅持手工製鞋與刺繡工藝的小花園鞋莊；推出便捷漢方包裝、讓養生變輕鬆的龍源中藥行；以昭和復古氛圍與創意冰品聞名的昭和浪漫洗濯屋；以及推廣音樂療癒文化、讓人向內安定的頌缽專門店沐溫MuWarm等，體驗傳統與創新的融合。

台北大同區的迪化街，是許多人年節採買的共同記憶。紅磚老屋、巴洛克立面、傳統中藥行與乾貨舖林立，如今這條百年老街已結合文創店與特色咖啡館，呈現出新舊交融的獨特風貌，成為年輕族群與觀光客探索台北文化的新熱點。迪化商圈總幹事陳仕哲表示，隨著更多年輕人與觀光客加入，迪化街區不再只是採買中藥、年貨的地方，他分析迪化街老店多為家族經營，面對市場變化曾有世代間的觀念衝突。新店進駐時，部分老店也曾擔心房租上漲或經營模式不同帶來影響，但隨著人潮帶來活力，傳統與創新逐漸找到共榮方式，整條街呈現繁榮景象。

雖有著洗濯兩字，但昭和浪漫洗濯屋賣的卻是貨真價實的冰品甜點。(臺北網紅節提供)

龍源中藥行提供傳統風味與現代養生概念。(臺北網紅節提供)

例如，追求純淨與永續生活風格的旅人，可以造訪從日治時期就與台灣清潔文化息息相關的大春煉皂，體驗其百年製皂工藝。情侶可前往霞海城隍廟與月老祈福，即使已成對，也能再向月老求加持。若想悠閒享受午後時光，以復古冰品與場景聞名的昭和浪漫洗濯屋，是文青想在懷舊氛圍中品嚐甜點的打卡名店；街上還有精緻咖啡館、養生茶舖，像是位於迪化街歸綏街口、兼具傳統風味與現代養生概念的龍源中藥行，除了抓藥外，更推出各種漢方茶飲與養生包。此外，喜歡挑戰體力活動的遊客，馬口貨櫃市集與攀岩場是可以一試的場域。

走進沐溫MuWarm，透過頌缽音療感受溫柔而深遠的共鳴。(臺北網紅節提供)

從上海將精湛繡花鞋工藝帶到台灣的小花園鞋莊已有近百年歷史。(臺北網紅節提供)

秋季造訪迪化街別有風味，除了可參與「大稻埕國際藝術節」與「台灣新文化運動紀念月」，中秋節期間更可至霞海城隍廟拜月老，感受滿滿能量。若想在探索文化後，尋求身心的平靜與連結，不妨走進沐溫MuWarm，透過頌缽音療感受溫柔而深遠的共鳴；還有1936年創立於上海，將精湛繡花鞋工藝帶到台灣的小花園鞋莊，感受手工製作與刺繡工藝的文化。想體驗在地生活，還可以到慈聖宮媽祖廟周邊的小吃攤，在大樹下品嘗在地美食。從香火鼎盛的古廟到文創新店，迪化街不僅保留歷史記憶，也為遊客提供新興體驗。漫步其中，能同時感受到百年街區的厚度與創新的活力，是台北最具文化韻味的散步路線之一。

有著百年製皂工藝的大春煉皂，店內收藏不少具時代感的文物擺設。(臺北網紅節提供)

網紅Kimmy到昭和浪漫洗濯屋品嘗冰淇淋。(臺北網紅節提供)

臺北網紅節自啟動以來，持續串聯各大商圈，以「網紅＋商圈」雙重能量打造臺北城市品牌新價值。活動不僅促進消費，更結合文化、潮流與永續概念，藉由網紅的社群影響力，帶動人潮走入商圈、支持在地經濟，並推廣「永續行動月」理念。臺北網紅節將持續推出商圈探店與大型嘉年華盛事，以潮流、文化、永續為鮮明城市符號。誠摯邀請市民與旅客參與這場結合時尚、創意與公益的盛會，共同探索臺北市商圈的無限魅力，邁向更美好的永續未來，11月8日至9日，歡迎大家參加台北網紅節嘉年華活動。

