網紅形容前夫那話兒「跟兩罐可樂一樣大」 前球星提告！

美國知名網紅貝莉（Haley Baylee）和前NFL球星卡利爾（Matt Kalil）有過長達7年一段婚姻關係，不過後續因故離婚，近日，卡利爾則是向前妻貝莉提出求償，原因是對方竟然在公開場合談起他的生殖器官，使他深受其擾。

貝莉在直播中侃侃而談。（圖／翻攝自X）

貝莉和卡利爾在2015年結婚，不過在2022年離婚，而在離婚多年後，她去年11月參加實況主馬龍（Marlon）的直播訪問時，公開地透露自己和卡利爾離婚是因為房事不合，形容卡利爾那話兒「跟兩罐可樂一樣大」，她也透露，雙方透過各種醫療手段及心理諮商想去克服這個問題，但最終仍失敗，她說：「這在物理上根本不可能實現，除非我每次都哭著進行。」

不過貝莉在直播中侃侃而談前夫的「尺寸」，令卡利爾相當不滿，他主張自己因此受到「不必要的關注與侵擾性評論」，而家人（包括現任妻子）「被迫忍受這些貶低且極度私人的言論持續在公眾間流傳」，決定向貝利提出超過7.5萬美元的求償。

不過貝利的律師則是主張，明尼蘇達州長期致力於保障言論自由，如果允許因女性分享真實、屬於自傳性質的性創傷經歷而繼續提告，將會直接削弱這些核心價值。

