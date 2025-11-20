網紅形象崩塌？橙子姐姐被捕照曝光 與社群美照差太大引暴動

中國網紅橙子姐姐原先鬧失蹤，未料是涉及犯罪被柬埔寨警方逮捕。（翻攝柬中時報）

中國抖音擁有12萬粉絲的網紅「橙子姐姐」，本名張慕澄，日前在柬埔寨西哈努克港傳出失聯，引發家屬、網友與多位網紅協尋。事件在本月13日急轉直下，柬埔寨警方證實已將她逮捕，並依涉嫌網路詐騙及跨境人口販運罪名收押於金邊白梳監獄。落網照曝光後，也掀起網友熱議，直呼素顏照與網路上的照片簡直判若兩人。

落網照曝光 網驚：這真的是她嗎？

《柬中時報》與多家東南亞媒體公布逮捕照片，可見她穿著黑色上衣、素顏現身，神情呆滯、毫無生氣，與平日在社群中打造的美顏形象差異極大。不少中國網友震驚直喊「完全變一個人」「這P圖也差太多」。甚至有同名網紅因此遭誤認，被湧入直播間狂刷留言，氣得當場崩潰喊「拜託別再問，那不是我」。

失聯變遭逮 究竟發生了什麼？

26歲的張慕澄在11月初赴柬國探望男友「龍哥」，原訂13日返國。她自12日起與家人失聯，手機關機也未有入境紀錄，引發外界猜測遭遇危險。沒想到最新法院文件顯示，她被指控在10月至11月間參與多起詐騙案，還疑似協助跨境人口販運，相關資金甚至流入其名下帳戶。

金邊初級法院依《打擊人口販運與性剝削法》第11條及《刑法》第377條、380條正式起訴，並於15日簽發羈押令，押解至白梳監獄等待審理。

柬國近月大力掃蕩詐騙產業鏈，包括攻堅KK園區、空中投彈剿滅據點，使多個集團瓦解。「橙子姐姐」落網案也被外界解讀為持續清剿行動的一環，而她的男友「龍哥」至今仍下落不明，其身分與是否涉入更大犯罪網絡仍待釐清。

