網紅律師認罪大逆轉！「仙塔律師」涉詐團洗錢案求輕判

網紅律師李宜諪涉入靈骨塔投資詐騙案，9日在台北地院第三次開庭時戲劇性認罪，與先前堅稱清白的立場形成強烈對比。

檢方指控她在擔任詐騙集團主嫌吳芳儀的陪訊律師期間，透過通訊群組轉達隱匿財產指令，並洩漏偵查內容，涉犯洩密、洗錢等罪嫌。

案件起源於41歲呂英菖與35歲吳芳儀自2022年起推動靈骨塔投資計畫，至少詐得1.6億元，造成投資人重大損失，一名工程師更因背負3500萬元債務而輕生。

今年4月檢方聲押吳芳儀獲准後，發現其名下百萬休旅車、金飾在羈押後迅速過戶，引發檢警懷疑。調查顯示，吳芳儀被聲押當天，原委任律師趙浩程找李宜諪代班。

根據起訴內容，李宜諪在詐團群組傳訊轉達：「吳小姐這邊在我旁邊說：在他家裡鏡子放香水的地方有一條手鍊兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」、「若今日吳小姐被羈押，她這邊有先給我車子鑰匙，再連絡表弟，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」，協調親友處理名下財產。

李宜諪今年8月曾拍攝影片強調「絕對不是詐團成員」，聲稱只是受朋友拜託短暫代班陪偵，事前不認識詐騙集團成員。她還批評檢方偵辦時對她疲勞訊問，沒清楚告知涉犯的具體罪名。

然而，前次開庭時法官提醒若認定有罪，「妳的答辯內容，將不會從輕量刑」，李宜諪態度隨即轉變。

9日庭訊她改口全部認罪，撤回證據調查聲請，並表示願全額繳回陪訊吳芳儀所收律師費作為犯罪所得，爭取《洗錢防制法》減刑資格。

此舉引發網友強烈反彈，紛紛留言：「幫詐團真的有夠瞎」、「一開始還死不認」、「不愧是詐團軍師，每個人都騙」、「之前還嘴硬，現在聽到刑期怕了齁？」、「已退追，有需要也不會找這種律師」。

律師王至德分析，仙塔律師的認罪與其說是良心發現，不如說是經過精密法律風險評估後的停損操作。

他指出三大可能原因：第一，認罪是為了生存，檢方手上證據可能有一定殺傷力；第二，保衛律師資格，避免因故意犯罪受有期徒刑裁判確定而被除名；第三，理性計算後選擇認罪爭取緩刑，保住人身自由與職業資格。

網紅陳沂則批評李宜諪「從頭到尾都在騙」，協助詐團騙，被抓了還繼續騙社會大眾，直言雖然她影片拍得不錯，但人品實在不行。

陳沂諷刺地表示，欣賞她「硬拗到底假裝沒事的勇氣」，認為群眾健忘，只要敢洗白還是能重新開始。

