網紅愛用「Gold Life砧板」出包！ 溶出試驗超標「影響食安」

食藥署在邊境抽驗中，發現網紅熱推的高價砧板品牌「GOLD LIFE」檢驗不合格。該批產品由中國進口，主打食品級檢測、安全無毒，價格從千元起跳，經常被名人、部落客推薦，甚至開團購。然而此次抽驗卻驗出塑膠類器具的高錳酸鉀消耗量超標，判定不符合食安規範，共有二百三十二公斤商品遭到銷毀。

GOLD LIFE砧板以不易發霉、易清洗為賣點，並號稱通過多項抗菌認證。產品出包後，引發消費者質疑材質是否不如宣稱單純。《EBC東森新聞》前往進口商總部實地了解，業者強調砧板並非塑膠製品，而是使用原木纖維搭配酚醛樹脂，以高溫高壓成形。但食藥署與毒物專家均表示，只要高錳酸鉀消耗量不合格，即代表產品存在不符規定的塑膠溶出物，無論材質名稱為何，均不符合食安標準。

毒物科醫師指出，若砧板溶出有機化合物，可能在日常料理中污染食材，影響健康。儘管進口商表示該批商品曾通過SGS檢驗，並對食藥署檢驗方式提出疑問，但消費者對品牌的信任已大受衝擊。後續檢驗與責任釐清仍待主管機關進一步調查。

