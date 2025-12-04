網紅手搖飲不到2年玩完！逾20店倒光剩1家 網嘆：多少韭菜被割了

網紅手搖飲「十盛」驚全台分店快倒光。圖中的台北公館店也已歇業。（翻攝自IG @shisheng.gongguan）

網紅小吳、紀卜心合作創立的手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，去年4月風光開幕，全台迅速展店超過20家，沒想到3個月後就被爆出宣傳不實，後續危機處理也不及格，讓形象重挫。近日有網友發現，目前十盛僅剩1家門市還在經營，其他20幾間早已默默收攤，甚至連官方粉專都悄悄關閉。

十盛變成盛一間 網：加盟主可以聯合提告嗎

據報，近日社群平台Threads有網友發文表示，十盛全台灣只剩下1間店面，連官方的臉書都刪了，從去年4月第一家十盛開幕至今不到2年的時間，已有23間分店收攤，「不知道有多少韭菜被割了…」

有人開玩笑戲稱十盛如今變成「盛一間」，有人查Google地圖指出，除了桃園中正店以外，台北士林店也顯示營業中，不過原po則貼出一張近況照，店內正在進行拆除作業。

不少人對於先前的不實宣傳事件仍記憶猶新，「是之前主打鮮奶卻騙人用奶精的那間嗎」「以前同事有加盟 結果原物料之戰一出 全台十盛瞬間沒人 可悲」「加盟主可以聯合起來告到他們傾家蕩產嗎」「他的奶出事之後炫富的行為也沒有比較低調啊！還買了房子，我真的替那些事件過後倒閉的加盟業者感到傷心欸」。

十盛為何掀倒店潮？ 遭消基會抓包成分標示不清

回顧去年十盛爆出的「假奶事件」，他們的官網上的產品介紹說自己使用「北海道牛乳」，但根本沒有告知牛奶品牌，被消基會點名標示不清，事後才回應表示他們的熟成奶茶是以「北海道乳源為原料」，搭配台灣鮮奶調和配製，還說他們沒有說過自己是純鮮奶茶。在遭到質疑後，小吳和紀卜心貼出道歉聲明，坦言店內賣的都不是鮮奶茶，而是搭配台灣統一鮮乳，或使用日本進口的北海道生乳粉且搭配奶精，事後也更新菜單寫出含有奶精成分。

然而這些說明仍難平息大眾對於他們的怒火，認為他們在玩文字遊戲誤導消費者，紀卜心還在社群開嗆質疑的網友「你是文盲嗎」，讓爭議一度越燒越烈；這起事件發生後，就傳出有不少分店才剛開幕就收攤的消息，出現第一波倒店潮。

據悉今年5月全台仍有15家分店，然而今到其官網查詢，發現列表上的分店大多數的Google頁面都已呈現「永久歇業」的狀態，僅剩桃園中正店、台北士林店仍顯示營業中，但後者也被網友發現已經正在拆除。今年5月被傳出倒店潮時，總部僅低調表示「部分加盟主基於自身營運規劃選擇結束營業，皆予以尊重」。

