網紅手搖飲爆倒店潮！20多家全倒 官方FB也刪了

曾經風光一時的網紅手搖飲「十盛」，如今面臨全面潰敗的窘境。記者實地走訪位於捷運士林站1號出口的台北士林店，發現店面已經拉下鐵門，正在進行裝潢拆除作業，現場人去樓空。

這個由百萬YouTuber紀卜心與見習網美小吳在2024年4月創立的品牌，主打使用日本北海道十勝乳源製作熟成奶茶，開幕初期憑藉網紅效應快速展店，全盛時期全台門市超過20家，通化街首店更是天天大排長龍。

然而好景不常，去年7月消基會點名該品牌「乳源標示不清」，質疑誤導消費者以為喝的是純鮮奶茶。事件爆發後，十盛承認熟成生乳含有奶精成分，是以北海道生乳粉搭配奶精再調製台灣鮮奶製成。這起「假奶風波」引發消費者抵制潮，業績急速下滑。

儘管品牌負責人多次公開道歉，並承諾改進措施，包括8月宣布將「熟成」二字下架、9月更換菜單升級乳源、12月聯名韓國節目《黑白大廚》金太星主廚、2025年與韓國IP艾絲樂小兔合作，但各種止血措施都無法挽回頹勢。網友近期發現，十盛官方社群已全數刪除，全台22間分店幾乎全軍覆沒，目前僅剩桃園中正店還在營業。

根據經濟部統計，台灣手搖飲店以平均每月新開約40家的速度快速展店，有近七成集中在六都。行銷專家胡恒士分析，若沒有獨特的產品特色，或產品無法持續創新，很可能在消費者新鮮期過後就不再上門。

