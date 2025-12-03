網紅手搖飲爆倒閉潮 全台只剩桃園1間 官方臉書也下架

百萬網紅「網美小吳」與紀卜心共同創立的「十盛奶茶專賣」，首間門市於2024年4月開幕後，全台迅速展店超過20間，但開幕短短3個月就爆發乳源標示爭議，許多分店陸續歇業，一名網友表示，目前十盛僅剩桃園中正店的門市仍在營業，官方網站不僅停止更新，臉書粉專也下架，貼文引起網友熱烈討論。

原PO昨（2）日於Threads發文指出，十盛在全盛時期在全台約有23家分店，但目前僅剩桃園中正店，官方網站不僅沒在經營，臉書粉專也悄悄下架。

貼文引起熱議，「逢甲也倒？不是才剛開」、「好慘……不知道加盟主還好嗎」、「我剛剛在想羅東的不是剛開嗎？結果一查真的倒了」、「士林的前幾周看到還在，現在收了」，「輔大店也沒了」、「台中的全倒」、「十盛變一盛了」、「員林店超慘，開幕即倒閉」。

十盛首間門市於2024年4月在台北通化街開幕，主打使用日本「北海道十勝乳源」為基底，調製各種風味的熟成奶茶，迅速在全台展店超過20間，但才開幕3個月，就被消基會點名奶茶標示不清，當時業者澄清，從未對外宣稱熟成奶茶系列為「鮮奶茶」產品，並坦承其中確實含有奶精成分，失去消費者的信任。

有網友今年5月發現，雙北地區的信義北醫店、中和南勢角店及晴光店等3間門市相繼關閉，當時總部表示，部分加盟主因營運規劃決定結束營業，總部予以尊重並提供退場協助，未來也將持續加強飲品品質把關，但如今該品牌僅剩桃園的最後一間門市仍在營運。

