網紅手搖飲「十盛奶茶」爆關店潮 全台只剩桃園1間

由百萬網紅「網美小吳」與紀卜心共同創立的手搖飲品牌「十盛奶茶專賣」首間門市於2024年4月開幕，全台展店超過20間，但開幕短短3個月就爆發乳源標示爭議。近日有網友指出，目前十盛僅剩桃園中正店的門市仍在營業，官方網站不僅停止更新，臉書粉專也下架，貼文引發討論。

十盛奶茶專賣目前僅剩桃園中正店的門市仍在營業 。（圖／翻攝自Google Maps）

原PO在Threads發文指出，「十盛全台灣僅剩一間店面，官方臉書也都刪除了，去年四月第一間店開幕，不到兩年，23間分店全軍覆沒，不知道有多少韭菜被割了。」貼文引起熱議，不少人留言表示，「我剛剛在想羅東的不是剛開嗎？結果一查真的倒了」、「台中的全倒」、「輔大店也沒了」、「士林的前幾周看到還在，現在收了」、「員林店超慘，開幕即倒閉」。

廣告 廣告

十盛主打使用日本「北海道十勝乳源」為基底，調製各種風味的熟成奶茶，首間門市於2024年4月在台北通化街開幕，之後迅速在全台展店超過20間，但才開幕3個月，就被消基會點名奶茶標示不清，當時業者回應，從未對外宣稱熟成奶茶系列為「鮮奶茶」產品，並坦承其中確實含有奶精成分。

不過乳源標示爭議仍影響營運，今年5月就有網友發現，雙北地區的信義北醫店、中和南勢角店及晴光店等3間門市相繼關閉。當時總部表示，部分加盟主因營運規劃決定結束營業，總部予以尊重並提供退場協助，未來也將持續加強飲品品質把關，不過如今該品牌僅剩桃園的最後一間門市仍在營運。

延伸閱讀

彰化市12/16鳥嘴潭人工施工！52里停水、9里降壓23小時

超商購物、線上支付「百元發票中千萬」 明年1/5沒兌作廢

LINE Pay Money爆當機災情 官方：用戶流量大、稍晚再試