網紅找人穿雄女制服拍「改造」影片 校友黃捷：勿亂貼標籤

針對網紅找人假冒雄女身分，黃捷今提出2看法。（翻攝自黃捷臉書）

高雄一名經營服飾店的吳姓網紅近日拍片，聲稱要把「雄女乖學生，改造成壞學生」，找女子穿雄女制服假扮學生，並稱想交「89男友」，引發爭議，對此，雄女提告違反《商標法》，校友、民進黨立委黃捷今（19日）也表示，問題核心是「假冒身分」，並呼籲勿將雄女形象亂貼標籤。

吳男日前在雄女校門口前拍片，找來女子穿著雄女制服出鏡，自稱「雄女乖乖牌改造成壞學生」，女子還提到想尋找「89男友」，行為引發校友不滿，由於女子非雄女學生，校方認定此舉影響學校形象，且未經同意穿校服拍攝，涉嫌違反《商標法》，已向警方提告。

針對爭議，黃捷今日發文指出，造成校方反彈並非因女子「喜歡8+9風格」，而是「假冒」身分，並非雄女學生卻穿制服，誤導大眾，已形同欺騙，此外，黃捷表示，雄女校風開放，鼓勵學生展現自由、多元樣貌，學生不會被要求成為特定模樣，更不是外界所想像的「乖乖牌」刻板印象，直言影片造成的錯誤連結與真實的雄女風氣有很大落差，呼籲外界不要亂貼標籤！